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城市新問題…廢行李箱怎麼處理？南市環局給答案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
行李箱若已嚴重損壞，無法再利用，軟殼丟垃圾車，硬殼則要聯絡清潔隊清運。 圖／南市環保局提供
行李箱若已嚴重損壞，無法再利用，軟殼丟垃圾車，硬殼則要聯絡清潔隊清運。 圖／南市環保局提供

廢棄行李箱怎麼處理？是丟垃圾車還是資源回收？台南市環保局表示，廢行李箱在南市為不可回收項目，破損的行李箱除了維修外，也可以透過簡單改造賦予新用途，如變成咖啡桌；若已嚴重損壞，無法再利用，軟殼丟垃圾車，硬殼則要聯絡清潔隊清運。

環保局表示，若行李箱只需更換零件即可繼續使用，可以搜尋原品牌的維修點或在地修理商家來延長行李箱的壽命。如行李箱已破損不堪使用，因材質不同而有不同處理方式，如軟殼(布面）行李箱應交付垃圾車，硬殼行李箱則需要聯絡清潔隊，安排專車清運。

環保局長許仁澤認為，曾經承載無數回憶的行李箱，真的只能走向垃圾車的宿命嗎？其實不一定，若還堪用，先別急著扔掉行，可先拆解，像織布、金屬拉鍊、塑膠把手和橡膠輪等零件都可再利用。即使行李箱不再適合旅行，也可以被改造成寵物床、咖啡邊桌、小書櫃、收納盒，增添生活情趣。

許仁澤說，每個人的選擇都對環境有影響，通過正確的分類和處理垃圾，可減少廢棄物對環境的影響，並為未來的世代創造更美好的家園。讓我們共同努力，做好垃圾分類，為環境保護盡分心力，享受淨零綠生活。

垃圾車 環保局長 行李箱

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