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桃市抽驗中秋食品 2件九層塔「農藥超標」遭下架

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局抽驗台西農產及開心蔬果行的九層塔產品，結果檢出殘留農藥量超過標準。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局抽驗台西農產及開心蔬果行的九層塔產品，結果檢出殘留農藥量超過標準。圖／桃園市衛生局提供

中秋節即將來臨，桃園市衛生局日前針對糕餅烘焙業、餡料製造業及各式連鎖燒肉或知名燒烤店進行查驗，也至量販超市超商、烘焙材料行、五金百貨店等場域抽驗中秋應景食品總計261件，其中台西農產及開心蔬果行的九層塔檢驗結果不符規定，已移請來源所轄衛生局後續辦理；另抽驗蛋類相關產品計40件，皆符合規定。

衛生局表示，本次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、禽畜水產品、烤肉熱門加工製品、烤肉醬、即食熟食等產品，另免洗竹筷、紙杯紙盤等烤肉相關容器具也納入抽驗範圍，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、動物用藥、重金屬、微生物、二氧化硫、過氧化氫、硼酸及其鹽類、環氧乙烷、螢光增白劑等項目。

衛生局指出，台西農產及開心蔬果行抽驗的九層塔產品，檢出殘留農藥量超過標準，其中台西的九層塔檢出6項農藥，且有2項農藥不可使用，分別是「草殺淨（Ametryn）0.01 ppm」及「陶斯松（Chlorpyrifos）0.01 ppm」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局後續辦理。

衛生局提醒民眾，選購食材原料優先選擇信譽良好店家，並且注意產品外觀是否變質及完整中文標示；烤肉時也要注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物須充分烤熟後再食用。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

中秋節 抽驗 烤肉 衛生局 農藥殘留

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