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環法自行車挑戰賽11月日月潭登場 英冠軍車手也將來台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦。記者周湘芸／攝影
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦。記者周湘芸／攝影

獲得環法主辦單位Amaury Sport Organization（簡稱A.S.O.）授權的「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊 • 日月潭站」首次引進台灣，將於11月30日於被CNN評選為全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，除了英國籍冠軍車手「曼島飛彈」Mark Cavendish將來台參賽，交通部長陳世凱、環境部長彭啟明今出席記者會也相約參賽響應。

日月潭為國內外旅客觀光一級旅遊勝地，今年引進全球最大的自行車賽事品牌「Tour de France」旗下的L’Étape環法挑戰賽，9月30日前開放報名。環法破紀錄單站冠軍車手、現年39歲英國籍的Mark Cavendish今年甫在2024環法賽奪得生涯第35個單站冠軍，11月也將首次來台參與活動，吸引不少粉絲報名一同參賽。

陳世凱表示，交通部長期推永續運輸跟綠色旅遊，全台已建立2700多公里自行車道，結合13處觀光風景區打造綠色旅遊體驗，台灣自行車道密度在全世界是名列前茅，很開心這次環法挑戰賽能到台灣舉辦，自行車是體驗台灣之美最好方式，透過比賽過程能讓國際看到台灣人文美景，他也將在11月一同參加。

彭啟明指出，環法挑戰賽是很好的環境教育，此次活動的車衣就是用廢棄寶特瓶跟輪胎製成，有環保永續理念。淨零碳排目標不是口號，需要落實，環境部錢沒有很多，沒有交通部、觀光署多，但心意無限，希望全台一起來響應。他也現場邀請交通部長陳世凱，由交通部跟環境部各組一隊參與。

觀光署表示，賽事路線共分為104公里挑戰組與29公里經典休閒組，104公里路線從向山遊客中心出發，全程比照環法賽規格，設置二個2級爬坡點，讓爬坡好手爭奪登山王紅點衫榮耀，總成績冠軍得主不僅能取得環法賽黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次。29公里組則以環潭CNN經典路線為主，讓各年齡層都能輕鬆體驗環法氛圍，2路線未來都將成為環法認證的國際級自行車路線。

觀光署指出，賽事開放報名至今已經累積全球超過25國自行車好手報名，主辦單位在活動中更打造環法村，也將南投在地特色與法國經典文化進行創意結合 ，包括聯手MHO甜點工作室推出以日月潭紅茶為靈感的「L’Étape環法挑戰賽限定馬卡龍」，並與威石東酒莊合作推出環法挑戰賽- 紐崔萊 • 日月潭站限定氣泡酒。

104公里路線路線共設置二個2級爬坡點，讓全台自行車爬坡好手可以爭奪登山王紅點衫榮耀。記者周湘芸／攝影
104公里路線路線共設置二個2級爬坡點，讓全台自行車爬坡好手可以爭奪登山王紅點衫榮耀。記者周湘芸／攝影
環法挑戰賽車衣以廢棄寶特瓶跟輪胎製成，有環保永續理念。記者周湘芸／攝影
環法挑戰賽車衣以廢棄寶特瓶跟輪胎製成，有環保永續理念。記者周湘芸／攝影

交通部長 彭啟明 日月潭 自行車 觀光署 陳世凱

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