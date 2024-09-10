快訊

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

從親師溝通解決代理師招募難題 台師大將開「家長學」

那些有你的風景 時而遠遊時而重返記憶所繫

中央社／ 台北10日電

近年因疫情的關係，許多人面臨至親好友離去的遺憾與痛苦，詩人、作家凌性傑最新散文集「那些有你的風景」，懷念逝者，記錄曾經，書寫時而遠遊時而重返記憶所繫之地，近期出版發行。

凌性傑在書序中，寫他發心追隨日本俳句詩人種田山頭火雲遊各處的「遍路之旅」，「我一直想像著身穿白衣、頭戴草笠、持金剛杖的自己，走在一片靜默之中。只是不知道為什麼，這份念想始終沒有付諸行動。心裡的曲曲折折，早就成為我的精神遍路」。

凌性傑在序中表示，「為什麼想去四國遍路，跟為什麼要寫散文的問題很像。路就在那裡，走不走得出去都是自己的事。想做就去做是一種自由，因為有得選擇。選擇之後要去承擔形式與束縛，似乎又不那麼自由了」。

凌性傑說，寫散文這件事「也像是我心裡的遍路。心裡的遍路何其尷尬，明明發願要把四國八十八所走遍，結果卻是先去了其他地方。更有一種灰心的狀態，計畫中想寫的都沒寫好，寫出來的都是無可挽回的失落。也幸好有這心裡的遍路，讓失去成為一門藝術」。

根據麥田出版發布新書資訊，本書為凌性傑近年對生命的省思，他暫離工作擾攘，一段無薪的日子使他得以緩下腳步，深層內觀。走過疫情時受困難安的心緒，許多他珍愛的人離世，他發現在這些年能夠好好吃飯、好好讀書、好好跟自己相處，似乎成為相對奢侈的事。

書中結合數篇關於日本京都、奈良的旅行散文、西藏之行的悟得，以及回到台灣生長起點，細數滋養生命的島嶼地景，包括高雄愛河、後勁溪、獅龍溪，淡水河畔、新竹隆恩圳等地，凌性傑將歷史圖像、環境傷痕與各種人事流離穿針互織，不斷深情回望。

凌性傑台師大國文系學士、中正大學中文所碩士，東華大學中文所博士班肄業，現任教於建國中學；曾獲台灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎等獎項肯定。

凌性傑 疫情 詩人

延伸閱讀

「亂數」是散文或小說？ 童偉格：所有的文學都是虛構

用創作翻越高牆！嘉義更保會連辦6年「藝起甦筆」文學獎明年擴大全國

第21屆浯島文學獎揭曉 長篇小說首獎50萬獎金得主從缺

蘭陽女中《文雨飛陽》青年文學獎大贏家 陸軍少將入選社會組

相關新聞

恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，中央氣象署技正伍婉華上午指出，這個...

遺落整包重要證件…阿伯致電桃機10分鐘尋回！前員工曝關鍵原因

有一名網友在臉書社團「好想去日本，好康踩雷不藏私」上貼出一張照片並發文表示，他日前從日本搭機回台時，不慎將背包遺留在機場的椅子上，幸好有人拾獲送警，才能平安化解這場「「桃機事件」。貼文一出，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「真是萬幸！」

「幫我送500元油」他開上國道報警求援遭拒 竟嗆：你們薪水我付的

行駛國道前，駕駛人應先檢視水箱、油、電等車況安全。日前有駕駛人開車上國道，開到一半沒油，打電話要求國道警察幫忙送油遭拒，竟嗆聲「你們的薪水都是我們付的」，讓警察直呼「真的心好累」。

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

截至8月僅500萬…千萬國際旅客目標能達標？交長：持續努力衝刺

交通部觀光署訂定今年達1千萬國際觀光客目標，但截至今年8月僅500萬人次來台。交通部長陳世凱表示，近期努力透過環法自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。