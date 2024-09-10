那些有你的風景 時而遠遊時而重返記憶所繫

近年因疫情的關係，許多人面臨至親好友離去的遺憾與痛苦，詩人、作家凌性傑最新散文集「那些有你的風景」，懷念逝者，記錄曾經，書寫時而遠遊時而重返記憶所繫之地，近期出版發行。

凌性傑在書序中，寫他發心追隨日本俳句詩人種田山頭火雲遊各處的「遍路之旅」，「我一直想像著身穿白衣、頭戴草笠、持金剛杖的自己，走在一片靜默之中。只是不知道為什麼，這份念想始終沒有付諸行動。心裡的曲曲折折，早就成為我的精神遍路」。

凌性傑在序中表示，「為什麼想去四國遍路，跟為什麼要寫散文的問題很像。路就在那裡，走不走得出去都是自己的事。想做就去做是一種自由，因為有得選擇。選擇之後要去承擔形式與束縛，似乎又不那麼自由了」。

凌性傑說，寫散文這件事「也像是我心裡的遍路。心裡的遍路何其尷尬，明明發願要把四國八十八所走遍，結果卻是先去了其他地方。更有一種灰心的狀態，計畫中想寫的都沒寫好，寫出來的都是無可挽回的失落。也幸好有這心裡的遍路，讓失去成為一門藝術」。

根據麥田出版發布新書資訊，本書為凌性傑近年對生命的省思，他暫離工作擾攘，一段無薪的日子使他得以緩下腳步，深層內觀。走過疫情時受困難安的心緒，許多他珍愛的人離世，他發現在這些年能夠好好吃飯、好好讀書、好好跟自己相處，似乎成為相對奢侈的事。

書中結合數篇關於日本京都、奈良的旅行散文、西藏之行的悟得，以及回到台灣生長起點，細數滋養生命的島嶼地景，包括高雄愛河、後勁溪、獅龍溪，淡水河畔、新竹隆恩圳等地，凌性傑將歷史圖像、環境傷痕與各種人事流離穿針互織，不斷深情回望。

凌性傑台師大國文系學士、中正大學中文所碩士，東華大學中文所博士班肄業，現任教於建國中學；曾獲台灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎等獎項肯定。