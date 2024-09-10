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8月龍寶寶報到破紀錄！「這三縣市」貢獻度最高

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部10日公布最新人口統計，8月新生兒達1.1萬人，創下今年單月新高紀錄。示意圖。圖／Ingimage
內政部10日公布最新人口統計，8月新生兒達1.1萬人，創下今年單月新高紀錄。示意圖。圖／Ingimage

內政部10日公布最新人口統計，8月新生兒達1.1萬人，創下今年單月新高紀錄，六都中貢獻最高前三名依序為台北市、桃園市、台中市；雖然出生人數增加，但仍追不上1.6萬人死亡速度，因此「生不如死」的狀態仍持續，至今已達44個月。

根據內政部統計，今年8月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月增加6,954人，平均每天增加19人，與上月比較則減少2715人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

從出生狀況來看，8月出生數為1萬1,643人，平均約每3.8分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為5.87‰，較上年同月減少373人，較上月增加1219人，微幅上升；死亡人數則是為1萬6,830人，平均約每2.7分鐘一人死亡，自然增加為負5,187人。

仔細探究六都的自然增加數據，發現人口負數最嚴重前三名為嘉義縣、屏東縣、南投縣；據統計，從2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達44個月。

社會增加部分，8月遷入人口數為9萬2,848人，年減1萬11,130人，遷出人口數為9萬376人，即便社會增加人口數2,472人呈現正成長，仍舊無法抵銷死亡與出生之間的差距。使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，接連七個月下降，回降至約2,340.6萬人。

此外，8月結婚對數合計5,067對，就縣市別來看，粗結婚率最高為台東縣、其次為花蓮縣、第三為澎湖縣；而在離婚數則為4,723對，離婚最多的為澎湖縣、其次為花蓮縣、再其次為台東縣。

內政部 出生數 新生兒 結婚

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