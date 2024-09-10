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推廣台灣鐵道旅遊文化 中華郵政13日發行鐵道光觀郵票
台灣鐵道旅遊廣受國內外旅客喜愛，為推廣台灣鐵道旅遊文化，中華郵政公司以台灣各式列車及知名觀光景點為主題，規畫本周五（13日）發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版)」1套5枚，郵票面值均為28元。
中華郵政表示，此次要發行的郵票圖案分為5種主題，包含以仲夏寶島號蒸汽郵輪式列車和鳴日號觀光列車為主題，背景為野柳女王頭、宜蘭龜山島、台東三仙台。
以台灣高速鐵路列車為主題，背景為高雄85大樓、台南孔子廟、台南赤崁樓、台中公園、西門紅樓、台北府城北門（承恩門）。
以台北捷運、桃園機場捷運及高雄捷運列車為主題，背景為國立故宮博物院、TAIPEI 101、桃園國際機場、蓮池潭風景區龍虎塔、高雄流行音樂中心。
以以阿里山林業鐵路夏依式（SHAY）蒸汽機車及柴油機車為主題，背景為祝山車站、北門驛；以糖業鐵路五分車為主題，背景為橋頭糖廠園區俱樂部、蒜頭糖廠五分車站、溪湖糖廠五分車站。
中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於9月11日發售；並製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日銷售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。
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