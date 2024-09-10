恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，中央氣象署技正伍婉華上午指出，這個熱帶性低氣壓距台北東北方400公里，預估未來朝西北西轉偏西，明天有機會增強為輕颱，但環境幫助不大，外圍雲系會影響台灣天氣，今天到明天清晨會受影響，北部和東北部有短暫陣雨，有較大雨勢，花東有零星降雨，其他地區天氣不錯，午後中南部山區有雷陣雨。

伍婉華指出，15號熱帶性低氣壓，比較強對流在西邊和北邊，與台灣有一段距離。至於第14號熱帶性低氣壓，預估一周後類似路徑往浙江海面靠近。

目前有兩個熱帶性低氣壓。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，14號熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，目前在台灣東南方約3160公里，不排除增強為颱風，最快明天生成。目前預估朝西北西方向移動，周末可能通過琉球，但不排除接近過程中，可能會比較靠近台灣，不過侵台機率低。外圍環流會影響台灣，周末水氣增多，北部和東北部雨勢明顯。

近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域均為大低壓區，伍婉華指出，當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，請留意氣象署發布最新預報資訊。

伍婉華指出，本周台灣仍處於低壓帶內，雲量較多且易降雨，天氣不穩定，但極端高溫發生的機率下降，各地高溫普遍在32到34度左右，不如上周這麼炎熱，沒有下雨時感受稍悶熱。

今天受熱帶性低氣壓外圍環流影響，迎風面水氣偏多；北部、東北部地區降雨機率高，不定時有短暫陣雨出現，且雨勢較大，花東有零星降雨機率，午後中南部山區有雷陣雨，可能有較大雨勢；溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至34度，局部會再更高一些，沒下雨時仍感受悶熱。

伍婉華指出，周三(11日)熱帶性低氣壓如預期逐漸遠離，往浙江海面靠近，清晨至上午大台北地區及基隆北海岸仍有零星降雨機率，不過水氣減少，各地為多雲到晴，午後對流範圍縮小，主要在近山區有局部短暫雷陣雨。

周四、周五台灣位於大低壓環流的北側，環境轉為偏東風，水氣偏多，東半部有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區雲量易增多，午後西半部有局部短暫雷陣雨，降雨區域主要仍是以中南部地區為主。

伍婉華指出，至於周末至下周一，另一低氣壓接近，水氣多，天氣不穩定，迎風面東半部易有局部短暫陣雨，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；低氣壓對台灣天氣的影響仍要依其強度、距離而定，預報仍有變化，須持續觀察。