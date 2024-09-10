快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省時又便利！公路局9月起 開放線上車輛停駛報廢服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
公路局自9月起，在「監理服務網」推出「汽機車停駛」線上服務，及開放繳註(吊)銷或吊扣牌照車輛線上申請報廢。圖／監理服務網
公路局自9月起，在「監理服務網」推出「汽機車停駛」線上服務，及開放繳註(吊)銷或吊扣牌照車輛線上申請報廢。圖／監理服務網

公路局指出，自9月起，在「監理服務網」推出「汽機車停駛」線上服務，及開放繳註(吊)銷或吊扣牌照車輛線上申請報廢，將大幅節省民眾往返公路監理機關時間。

公路局表示，每年自然人車主辦理機車及自用小型車停駛數量約16萬件，現行民眾辦理車輛停駛登記，須將號牌及行照攜帶至監理所(站)臨櫃辦理，為使民眾辦理車輛停駛更便利，推出「汽機車停駛線上服務」，初期提供自然人車主申辦機車及自用小型車停駛，民眾登入監理服務網會員後，於線上提出停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所(站)即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路之需求，應先至監理所(站)辦理復駛。至於法人車主部分，後續將持續規劃辦理。

除此之外，民眾現行可至監理服務網線上申請，並將號牌及行照寄至監理所(站)，即可完成報廢登記，另如同時有車體回收與車籍報廢需求，則可透過環境部資源循環署「廢車回收一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢，施行至今已有約32萬輛車申辦。為擴大該2項服務適用對象範圍，提供更多民眾便利的服務，繳註(吊)銷或吊扣牌照車輛如已不再行使用，民眾也可透過前面2項服務申辦。

公路局提醒，民眾於線上申請停駛或報廢，均須於10日內將號牌及行照寄至監理所(站)，逾期未寄送者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌與行照方可完成登記；完成停駛或報廢登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新臺幣3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

交通違規 機車騎士 網路

延伸閱讀

解決大客車駕駛荒 業者祭4至7萬月薪...1天招到88人

講話聲過大被勸…竟將緊急鈕當服務鈴按 台鐵列車一度停駛

高風險駕駛10月31日換發短期駕照 違者罰3600元且禁駛

珊珊颱風襲日增至4死逾94傷！多條新幹線續停駛 逾600航班取消

相關新聞

恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，中央氣象署技正伍婉華上午指出，這個...

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9大點規格比較 電池、鏡頭、AI功能超有感

iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max已在2024蘋果發表會亮相，4款新機將在9月13日展開預購、9月20日開賣，但相對的平價版iPhone 15、iPhone 15 Plus也降價，讓不少人掙扎到底該買iPhone 15系列還是直衝iPhone 16系列，聯合新聞網《科技玩家》整理表格、還有9大規格比拚，讓你心裡有數決定好該買哪一支手機。

推廣台灣鐵道旅遊文化 中華郵政13日發行鐵道光觀郵票

台灣鐵道旅遊廣受國內外旅客喜愛，為推廣台灣鐵道旅遊文化，中華郵政公司以台灣各式列車及知名觀光景點為主題，規畫本周五（13...

小磨坊出包 食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

小磨坊進口調味粉農藥超標！衛福部食藥署今天公布，該公司從中國大陸進口的「小茴香子B」，農藥賽洛寧超標3倍，共2.4萬公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。