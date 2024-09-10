颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多
台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今天清晨2時位於關島東南方海面上熱帶性低氣壓生成，預估明天發展為第13號颱風貝碧佳， 目前資料顯示，於周末接近琉球群島附近。此外，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑，需特別留意後續發展及移動趨勢。
賈新興指出，目前歐洲模式預測葡萄桑可能比較靠近台灣，就在台灣東南方海面，但以之前強颱摩羯為例，預報超過三天變化大，等到變成熱帶低氣壓或颱風時再看比較確定，現在注意後續發展即可。
中央氣象署預報員張竣堯上午指出，近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域均為大低壓區，中旬到下旬當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，氣象署會做7天內預測，請民眾留意氣象署發布最新預報資訊。
賈新興也指出，綜合研判，18日起至25日全台降雨偏多機率高，之後台中以北及宜蘭降雨偏多並持續至10月底。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報資訊。
最近天氣方面，賈新興指出，明天午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。12日彰化至雲林有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。13日午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。
賈新興說，14日台中以南及宜花東有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。15日午後台中以北、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。16日午後山區有零星短暫陣雨。
16日深夜至17日宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。18日基隆、北海岸至宜蘭有局部短暫陣雨，午後全台各地有陣雨或雷雨。19日全台各地有陣雨或雷雨，午後桃園以北雨勢漸緩。賈新興指出，18、19日台灣天氣可能受葡萄桑外圍環流影響，但影響程度需視當時會是熱低壓或形成颱風及接近狀況等。
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