颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，今天清晨2時位於關島東南方海面上熱帶性低氣壓生成，預估明天發展為第13號颱風貝碧佳， 目前資料顯示，於周末接近琉球群島附近。此外，14日至15日菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓，有機會於16日發展為第14號颱風葡萄桑，需特別留意後續發展及移動趨勢。

賈新興指出，目前歐洲模式預測葡萄桑可能比較靠近台灣，就在台灣東南方海面，但以之前強颱摩羯為例，預報超過三天變化大，等到變成熱帶低氣壓或颱風時再看比較確定，現在注意後續發展即可。

中央氣象署預報員張竣堯上午指出，近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域均為大低壓區，中旬到下旬當中可能有熱帶系統發展，但發展的位置、強度、路徑及影響台灣的程度，預報不確定性較高，氣象署會做7天內預測，請民眾留意氣象署發布最新預報資訊。

賈新興也指出，綜合研判，18日起至25日全台降雨偏多機率高，之後台中以北及宜蘭降雨偏多並持續至10月底。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新預報資訊。

最近天氣方面，賈新興指出，明天午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。12日彰化至雲林有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。13日午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。

賈新興說，14日台中以南及宜花東有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。15日午後台中以北、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。16日午後山區有零星短暫陣雨。