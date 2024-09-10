快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色。聯合報系記者黃筱晴／攝影
iPhone 16 Pro系列推出搶眼的「沙漠色鈦金屬」新色。聯合報系記者黃筱晴／攝影

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

蘋果新品來了

原PO表示，假如一名上班族月入3萬元，扣除房租1萬元，以及伙食費和娛樂費共1萬5千元，則每個月只剩下不到5千元。如果想入手最便宜的iPhone Pro，也得準備3萬5千元左右的預算，換算下來，買一隻iPhone Pro至少要存7個月的錢。

原PO話鋒一轉，指出他觀察到台灣社會基本上人手一支iPhone，「尤其是女生好像沒有不是用iPhone的」，不禁好奇「30K小資族都怎麼買iPhone的，有卦嗎？」

貼文一出，多數網友建議原PO可以「分期」，「幹嘛存錢，分期付款60個月，用5年換機」、「找分期最長的刷下去」。也有許多網友推薦原PO搭配電信資費方案的作法，透過綁定高資費0元帶走手機，「把電信資費拉高就可以輕鬆入手」、「月租費用選最貴的」。再來還有人提出「舊換新」方式，「如果每年換且舊機賣掉，其實沒多少」。

除了上述3大解方，還有人提議說，「不會兼職膩」、「買二手的」，以及呼籲原PO及早養成存錢習慣，「35000元/5年/12月=584元，一個月存584元就有了啊」、「一個月存1千，3年換一支差不多」。另外還有果粉分析，「一支可以用5年，其實不貴吧」、「iPhone號稱能用10年，到現在還有人在用6-7年前的iPhone，反觀安卓2年後就電子垃圾」、「目前使用哀鳳約8年！剛換電池，希望可以再撐下去」。

根據蘋果官網公布的價格，iPhone 16系列以256GB為例，iPhone 16的售價為33400元，iPhone 16 Plus的售價為36400元，iPhone 16 Pro的售價為40400元，iPhone 16 Pro Max的售價為44900元。官網資訊顯示，民眾可選用零利率分期付款，最長可達12個月；倘若要透過換購入手iPhone 16系列新機，依據舊機款式的不同，可享有1200~23600的折抵優惠。

iPhone 16 蘋果發表會

延伸閱讀

iPhone 16沒漲價！更多銷量才能推升營收 蘋果股價沒有慶祝行情

要選哪一款？蘋果iPhone 16 Pro與GOOGLE Pixel、三星規格差異一次看

蘋果發布首款AI內建手機iPhone 16 預計20日開賣

蘋果新品發表會／iPhone 16專為AI打造 價格29900元起

相關新聞

恐成雙颱？又一熱帶性低氣壓生成 氣象署：都可能升級成颱風

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，原本在台灣東北方低氣壓上午8時增強為第15號熱帶性低氣壓，中央氣象署技正伍婉華上午指出，這個...

颱風接力？賈新興：颱風「葡萄桑」下周可能生成 下旬全台降雨機率偏多

台灣仍處大低壓環流內，中旬到下旬有多個熱帶系統可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「...

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9大點規格比較 電池、鏡頭、AI功能超有感

iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max已在2024蘋果發表會亮相，4款新機將在9月13日展開預購、9月20日開賣，但相對的平價版iPhone 15、iPhone 15 Plus也降價，讓不少人掙扎到底該買iPhone 15系列還是直衝iPhone 16系列，聯合新聞網《科技玩家》整理表格、還有9大規格比拚，讓你心裡有數決定好該買哪一支手機。

推廣台灣鐵道旅遊文化 中華郵政13日發行鐵道光觀郵票

台灣鐵道旅遊廣受國內外旅客喜愛，為推廣台灣鐵道旅遊文化，中華郵政公司以台灣各式列車及知名觀光景點為主題，規畫本周五（13...

小磨坊出包 食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

小磨坊進口調味粉農藥超標！衛福部食藥署今天公布，該公司從中國大陸進口的「小茴香子B」，農藥賽洛寧超標3倍，共2.4萬公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。