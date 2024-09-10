月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

2024蘋果發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，推出全新蘋果手機iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋iPhone 16 Pro Max，備受果粉期待。早在發表會前，就有網友在PTT詢問「月薪30K的小資族都怎麼買iPhone的啊？」，多數人都建議可以透過「分期」、「搭資費」和「舊換新」三種方式無痛入手。

原PO表示，假如一名上班族月入3萬元，扣除房租1萬元，以及伙食費和娛樂費共1萬5千元，則每個月只剩下不到5千元。如果想入手最便宜的iPhone Pro，也得準備3萬5千元左右的預算，換算下來，買一隻iPhone Pro至少要存7個月的錢。

原PO話鋒一轉，指出他觀察到台灣社會基本上人手一支iPhone，「尤其是女生好像沒有不是用iPhone的」，不禁好奇「30K小資族都怎麼買iPhone的，有卦嗎？」

貼文一出，多數網友建議原PO可以「分期」，「幹嘛存錢，分期付款60個月，用5年換機」、「找分期最長的刷下去」。也有許多網友推薦原PO搭配電信資費方案的作法，透過綁定高資費0元帶走手機，「把電信資費拉高就可以輕鬆入手」、「月租費用選最貴的」。再來還有人提出「舊換新」方式，「如果每年換且舊機賣掉，其實沒多少」。

除了上述3大解方，還有人提議說，「不會兼職膩」、「買二手的」，以及呼籲原PO及早養成存錢習慣，「35000元/5年/12月=584元，一個月存584元就有了啊」、「一個月存1千，3年換一支差不多」。另外還有果粉分析，「一支可以用5年，其實不貴吧」、「iPhone號稱能用10年，到現在還有人在用6-7年前的iPhone，反觀安卓2年後就電子垃圾」、「目前使用哀鳳約8年！剛換電池，希望可以再撐下去」。

根據蘋果官網公布的價格，iPhone 16系列以256GB為例，iPhone 16的售價為33400元，iPhone 16 Plus的售價為36400元，iPhone 16 Pro的售價為40400元，iPhone 16 Pro Max的售價為44900元。官網資訊顯示，民眾可選用零利率分期付款，最長可達12個月；倘若要透過換購入手iPhone 16系列新機，依據舊機款式的不同，可享有1200~23600的折抵優惠。