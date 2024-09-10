中秋節文旦不只麻豆！台灣十大人氣產地風味大比拚

中秋節將至，想致贈水果禮盒給親朋好友，莫非當季盛產的文旦最合適，提到文旦不少人會聯想到麻豆，麻豆文旦並不限於台南麻豆地區生產，在全台各地都有栽種。每個產區的文旦都有獨特的風味和口感，農民們通常會冠上種植地區的地名對外販售；無論是酸甜比例、果肉的細膩度，還是柚香的濃郁程度，都因地而異。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的十大產地，參考「臺灣文旦大聯盟」資料，帶大家認識除了麻豆以外，還有哪些地方的文旦值得一嚐。

FB授權／文旦一起來

No.10 竹崎（嘉義）

想要一次品嚐到文旦酸、甘、甜三種滋味，竹崎文旦絕對是最佳選擇。嘉義縣全境文旦種植面積約160公頃，超過半數位在丘陵為主的竹崎鄉，當地農友順應地勢在斜坡種植文旦，有別一般平地栽種方式，擁有良好排水條件孕育出來的竹崎文旦，口感更加Q彈。

產地緊鄰阿里山山脈，處在日夜溫差大的環境，文旦樹接受觀音瀑布富含礦物質的山泉水灌溉，讓竹崎文旦果肉散發出獨特香氣，吃起來不只柔軟多汁，還有清爽香甜、甜中帶酸、入喉回甘的三層口感；強調使用「草生栽培」，不噴除草藥，保障消費者食安的作法引起網友們的討論與關注。

No.9 東河（台東）

提到台東縣東河鄉，不少人會想到排隊名店「東河包子」，其實當地盛產的文旦柚同樣知名，東河種植文旦的起源是外來人口來此生活，將文旦種苗一併帶到此地栽種開始，經過數十年用心栽培，在馬武窟溪河階地上落地生根的文旦樹，長出一顆又一顆帶有獨特口感的東河文旦。

東河栽種文旦已有一段歷史，文旦樹大多是擁有40年以上樹齡的「老欉」，從這些老樹長出來的東河文旦，果肉細緻Q彈，少了酸味，多出香甜，每顆平均糖度可達10度以上，非常適合來到當地全台最佳浪點衝浪的外國遊客一嚐。為打響東河文旦口碑，曾有企業家收購8萬5000斤，載到台東火車站免費發送。

No.8 下營（台南）

吃了會贏的文旦，大家會想試試看嗎？台南市下營區過去有蠶桑、黑豆和鵝肉這三寶，近年來文旦成為當地積極推廣的第四寶，下營區農會將文旦命名為「A贏文旦」，取其地名和「會贏」的台語諧音，「A」更代表這些文旦品質有保證。與緊鄰的麻豆區一樣位於曾文溪流域，擁有弱鹼性肥沃土壤的下營區，栽種文旦這類高甜度農作物，相比其它地區更具先天優勢。

下營文旦為何能跟麻豆文旦一樣甘甜多汁，成功大學教授許忠信2023年9月17日透過臉書以史地角度解析，讓不少網友大讚學到一課，「跟塩分有關，長知識了，謝謝」、「感謝教授研究分享」。雖然種植歷史不如麻豆悠久，下營果農栽種出來的文旦可不遜色，今（2024）年在「台南市文旦評鑑大賽」打敗其他60位競爭者，榮獲特等獎當上「2024文旦王」的王錦秀女士，就是來自此區代表。

No.7 玉里、東豐（花蓮）

作為花蓮縣兩大文旦產地之一，玉里鎮東豐一帶栽種文旦已有約50年歷史，生長在沒有空氣及工業汙染的環境，當地文旦好吃有兩大原因，除了老欉讓果肉多汁味甜、飽水不乾柴，種植在排水效果良好的海岸山脈坡地，東豐文旦吸滿紅土內富含的礦物質長大，黃白相間、粒粒分明的果肉，嚐起來更是彈牙可口。

1993年當地文旦產銷班被選為全國十大產銷班，隔年獲時任總統李登輝頒予匾額，並將文旦贈名為「東豐文旦」，自此就以這個品牌行銷至今，東豐柚農為守住品牌價值細心栽種，並採取嚴格分級制度，讓東豐文旦成為海岸山脈的綠寶石般閃閃發光，獲得網友給出好評，「真的好吃，每天早晨都有充份的露水，山腳下的文旦能不好吃嗎」。

No.6 冬山（宜蘭）

從中秋節到聖誕節都能品嚐到文旦？宜蘭縣冬山鄉因位處台灣北部，採收文旦時間較晚，讓冬山文旦可以保存到聖誕節前夕，新崛起的人氣柚類「紅文旦」，採收期落在9月底到10月初，同樣成為冬天能品嚐到的美味柚子。當地文旦多數種植在冬山河上游的中山休閒農區內，因栽種面積小，柚農能花更多心力照料，長出來的果實具獨特果酸，深得消費者喜愛。

每顆冬山文旦重量平均落在500到600公克之間，糖度介於9到13度，糖酸比適中，值得大家細細品味；近年來當地農會不斷開發文旦加工品，希望達到全果利用的高經濟目標。冬山文旦好滋味同樣讓其被在地甜點業者相中，柚肉搭配宜蘭特產金柑共創出特色果凍酪，成為去年「金柑果品創意活動大募集」精彩成品之一，吸引不少網友目光。

No.5 西湖（苗栗）

翻攝FB／農民栗

苗栗縣西湖鄉民吳水通1959年種下全鄉第一棵文旦樹，多年來在當地政府、農會和農業改良場共同努力下，境內已有約100公頃土地栽種文旦。西湖文旦生長在排水通風良好、日照充足的山坡地，西湖鄉曾連續14年獲得全國環保評比冠軍，「環保之鄉」成為文旦柚品質保證的最好靠山，當地每年3、4月柚花綻放時會舉辦「柚花藝術節」，歡迎大家造訪這個美麗的柚子故鄉。

西湖文旦口感十分Q彈，味道甘甜帶點微酸，嚐起來清爽不膩口，當地眾多養蜂人家在文旦柚花盛開期間，會把蜂箱放到文旦樹下方，讓蜂群自行採蜜，因此孕育出全台唯一帶有淡淡蜂蜜香氣的文旦，成為別處吃不到的好滋味。西湖鄉農會將自豪文旦加以開發，推出柚香清潔系列洗碗精、洗衣精，還有柚子蔘、柚香醬油等產物，為的是能讓更多人體會西湖文旦的美好。

No.4 斗六（雲林）

雲林栽種文旦的歷史可回溯到100年前，當時果農經過多方嘗試，發現位於嘉南平原北端、濁水溪沖積層的斗六一帶，土壤富含有機質最適合文旦生長，種出來的柚肉柔細甜美，風味不輸產自麻豆的文旦。可惜早年宣傳不夠，一直冠上麻豆文旦的名稱販售，直到1979年斗六農會舉辦文旦品嚐記者會，斗六文旦的名號才被大眾認識。

斗六文旦平均糖度為10到13度，外觀特色為果型上窄下寬、底部較平，果皮毛孔細緻、薄且光滑，尤其30年以上老欉產出的文旦，果肉只有少許種子或呈無子狀態，風味更是絕佳。隨著當地農友栽種技術提升，採用精緻化管理，斗六文旦整體品質明顯提高，成功擄獲網友的心，「喜歡斗六老欉文旦多汁香甜、品質有保障」、「皮薄果肉細緻又多汁，放愈久愈甜超級好吃」、「斗六老欉文旦汁多好吃不會苦」。

No.3 八里（新北）

翻攝FB／新北市農業局-稼日蒔光

文旦不只是中秋送禮好選擇，還能成為七夕浪漫禮物？全台唯一愛心造型文旦柚產自新北市八里區，當地種植文旦已有百年以上歷史，至今仍有多棵百年果樹屹立在觀音山山麓間，在地農會為推廣八里文旦，除舉辦30多年的評鑑比賽，更推出「幸福文旦」品牌，柚農精選高品質文旦讓其長成心形柚，成為話題性十足的情人節禮物。

八里是北台灣最大文旦產區，柚樹種植在肥沃的觀音山火山岩風化土壤上，接受充足太陽西曬，以及台灣海峽海風吹襲帶來豐富納離子，長出來的文旦柚呈矮胖紡垂型。皮薄多汁味甘甜、喉韻回甘是八里文旦最大特色，等到果實充分完熟，底部呈現賓士標誌形狀，獨特的濃郁風味更能直竄鼻腔，讓人一吃就愛上。

No.2 瑞穗、鶴岡（花蓮）

翻攝FB／花蓮縣瑞穗鄉農會

瑞穗鮮乳是全台知名品牌，也是許多人對花蓮縣瑞穗鄉第一印象，不過鄉內鶴岡地區早期以紅茶揚名海內外，改種文旦後照樣打響口碑。鶴岡文旦糖度達10.5度以上，酸度介於0.4到0.6%，理想的糖酸比讓果肉吃起來甜中帶酸不膩口，入喉還會慢慢產生甘甜味，搭配淡雅香氣與能在舌尖跳動的Q彈滋味，成為擁有「甜、酸、甘、香、Q」5大要素的獨特口感。

瑞穗鄉地理位置在秀姑巒溪、馬蘭鉤溪和紅葉溪的尾端，三條溪流沖刷下來的土壤十分肥沃，加上當地水源潔淨、空氣清新，讓鶴岡文旦栽種面積愈來愈多，品質也愈來愈好，2015年蘇迪勒颱風重創麻豆，讓當地文旦產量銳減，吸引商人到花蓮採購鶴岡文旦，改以「麻豆文旦」名號販售，引起瑞穗鄉農會注意，在相關單位協助之下，鶴岡文旦品牌聲量逐年增加，終於站穩腳步。

No.1 麻豆（台南）

翻攝FB／麻豆區農會戀戀柚香

台南麻豆地區在清朝康熙年間從中國福建引進文旦栽種，至今已有300年歷史，柚樹接受曾文溪水源灌溉與富含礦物質土壤的長期孕育之下，口感風味更優於原始產地。在麻豆經過改良優化的新品種，正式學名取其地名叫做「麻豆文旦」，不只是清代皇帝進貢聖品，也成為日本天皇讚賞的「御用文旦」，現今麻豆已是文旦產地指標，當地採用管路微噴頭方式灌溉，除落實永續理念不浪費水資源，園區植株供水一致，得到的果實品質也相對穩定。

麻豆不只是全台最大、歷史最悠久，更是最南端的文旦產地，擁有日照時數最長優勢，讓陽光有充分時間將麻豆文旦的苦澀化成回甘，吃起來比其他產區多出一份微酸、微甜滋味。擁有最早採收優勢也讓果實有充足時間辭水（放置7至10天風乾，從淡綠色的外皮轉變為黃綠色，一部分多餘的水分會蒸散，使果肉柔軟，果實甜度提高），在中秋節時分完美呈現唯有麻豆才有的酸、甘、甜比例，獨特風味讓麻豆文旦成為臉書直播拍賣業者，每年秋季必推熱門商品，隨著網友加一箱、加兩箱不斷下單，衝出一波波聲量高峰。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年9月4日至2024年9月2日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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