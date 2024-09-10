9成公廁坐墊藏菜花病毒！共用毛巾都出事 醫分享3招預防中招

共用設施或物件隨時是病毒溫床！台灣有醫生分析指，除了性行為之外，俗稱「菜花」的生殖器病毒疣也可以透過其他接觸傳播，例如共用洗手間和毛巾，所以切勿與人共用毛巾，以及別人坐過的地方最好先消毒，「菜花」也會長在包皮過長發炎位置，醫生提醒男生如果包皮過長，記得要割包皮。

泌尿科醫師高銘鴻近日在其facebook專頁分享影片，提及9成公廁坐墊都有菜花病毒，由於「菜花」屬於接觸感染，如果使用公廁時，皮膚接觸到就容易中招，但不一定會長出來。雖然很難避免不去公廁，但他建議民眾使用公廁時，可以先用酒精擦拭馬桶坐墊，就能大幅減低感染風險。

高醫生更指，民眾浸溫泉或前往汽車旅館，切勿和其他人共用毛巾，而其他人坐過的地方即使只用清水沖洗，仍然有感染風險，最好消毒後才使用，如果沒有酒精，可以選擇熱水，或隔一會兒才使用，因「菜花」病毒比較「短壽」，相信藉此能降低到中招機會。

高醫生指出，病毒會沿着「包皮發炎的地方長出來」，包皮過長發炎風險較高，建議有此情況的男生及早找泌尿科醫師處理。

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文章授權轉載自《香港01》