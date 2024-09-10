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氣溫劇烈變化稻熱病正蔓延 農改場籲農民防治別鐵齒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
葉片罹患稻熱病病斑。圖／台南農改場提供
葉片罹患稻熱病病斑。圖／台南農改場提供

有不少農民表示種水稻二期作已很久沒發生稻熱病；不過台南區農業改良場指出，田間已陸續觀測到二期作水稻發生稻熱病，且有蔓延趨勢，籲請農友注意病害發生跡象與防治、更不要過度施肥。

台南農改場研究人員說，稻熱病菌危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，感染稻穗則造成穀粒不充實。發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

稻熱病於溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時，更加嚴重，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，因此請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病徵，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。依照田區狀況合理化施肥，過多的氮肥易促成植株徒長，葉片柔弱，增加感病的風險。

農改場研究人員指出，目前已陸續觀測到二期作水稻發生稻熱病，且有蔓延，農友應注意葉稻熱病發生與防治，並遵照合理化施肥，勿施用過多氮肥，避免田間病勢加劇。

農友應於葉片出現稻熱病病斑時，立即防治。另依台灣水稻疫情整合資訊網預測模型，目前結果顯示稻熱病發生率高風險階段，可結合田間況狀作為進行防治或預防性防治參考。稻熱病防治藥劑，可參考台南農改場網站-農作物登記用藥(https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382)查詢。也可施用非化學農藥誘導抗病資材，中性化亞磷酸1000到1500倍、矽酸鉀1000倍稀釋液等防治。若有防治上的問題可聯絡該場研究人員林國詞、吳雅芳詢問，電話06-5912901轉305、310。

水稻欉間基部罹病葉片。圖／台南農改場提供
水稻欉間基部罹病葉片。圖／台南農改場提供

台南 稻熱病 農改場

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