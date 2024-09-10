聽新聞
test
0:00 / 0:00
最薄牛舌？火鍋店牛舌薄到透出碟底色！照片瘋傳網友爆笑：好刀工
牛舌厚切見得多，原來薄切也能切出新境界。日本網友在當地1間火鍋店點了1碟牛舌，可是上菜後讓她傻眼，牛舌被切得薄如蟬翼，甚至透明到透出餐碟的顏色，日本網友在網上發布牛舌的相片，隨即吸引890點擊率被瘋傳，有逾9萬人留言。
相片傳到社交平台後也引來不少網友留言，「透到透明耶，這刀工也太強」、「這薄到感覺一下水就溶解了」、「這個一秒就能拿起來吃了，真省時間」。
有日本網友早前在社交平台Ｘ發相片，題為「牛…舌…？」。從相片可見，碟上有7至8片牛舌，可是被切到薄如蟬翼，幾乎看不見肉色，只剩下肉的紋理，且變得透明，甚至可透出碟子的顏色，讓樓主驚訝地問這是「牛舌？」。
貼文一出即在網上被瘋傳，吸引逾890萬人次瀏覽，9.6萬人留言，而相片也在台灣引起熱議，不少網友驚歎刀工出色，「透到透明耶，這刀工也太強」、「這薄到感覺一下水就溶解了」、「這個一秒就能拿起來吃了，真省時間」。
網友嘆餐廳太小家
有人好奇餐廳如何切到如此薄，「沒冷凍基本上切不成這樣，話說切這麼薄真的會比較好吃嗎」、「冷凍用機器切的吧」、「肉條冷凍再切啊」。也有人認為餐廳太小氣，「冷凍肉加切片機沒有很難，要多薄看良心」。
延伸閱讀：
茶餐廳白飯太硬？「匙羹敲、用叉插」都唔散 食客問：我食緊啲乜
趕客？茶餐廳拒收5毫仲寸爆 Ben Sir怒極1句KO獲讚 法例竟咁講
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言