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熱帶低壓形成！最快明天生成颱風「貝碧佳」 最新路徑、對台影響曝

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熱帶低壓形成！ 最快明天生成颱風貝碧佳 最新路徑、影響曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今低壓通過，北部全天短暫陣雨，中南部山區午後有雷陣雨，出門要帶傘。本報資料照片
今低壓通過，北部全天短暫陣雨，中南部山區午後有雷陣雨，出門要帶傘。本報資料照片

台灣位於大低壓帶，有多個熱帶擾帶發展中，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天凌晨在台灣東南方3200公里海面上有新的熱帶性低氣壓形成，最快24小時內就會發展為颱風貝碧佳，大致往琉球海面移動，直接侵台機會不高。但周末受颱風外圍水氣影響，會帶來不穩定的天氣，午後容易出現短時強降雨

廖于霆指出，未來一周西北太平洋的熱帶擾動仍然活躍，下周數值模式持續預報有颱風在菲律賓東方海面形成，且有接近台灣的趨勢，每天稍加關注即可，因為活在數值模式裡的颱風變數還很大，不確定性高。

廖于霆指出，今天低氣壓環流通過台灣北部海面，台灣各地天氣較不穩定，北部全天有短暫陣雨，中南部山區午後有雷陣雨，預計持續到周三，屆時低氣壓中心將進入大陸，台灣降雨才會逐漸減少，但各地山區仍有午後雷陣雨。沒下雨的時候，天氣到還不錯，多雲時晴，可見陽光。

氣溫方面，廖于霆指出，由於雲量多且偶有陣雨，加上風速較大，今天中午高溫會下降。北部地區的氣溫預計在31至33度之間，中南部和東半部則在32至34度。

至於周四到周五受偏東風影響，東半部整天有短暫雨，各地山區午後有雷陣雨，中午高溫會回升到34-35度，沒下雨的時間，日照還是比較強。雖然已經九月，炎熱的天氣持續。

今天凌晨在台灣東南方3200公里海面上熱帶性低氣壓形成，最快24小時內可能發展為颱風貝碧佳。擷取自中央氣象署網站
今天凌晨在台灣東南方3200公里海面上熱帶性低氣壓形成，最快24小時內可能發展為颱風貝碧佳。擷取自中央氣象署網站

強降雨 颱風 高溫

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