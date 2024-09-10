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阿卡貝拉天團 12月北高演出

聯合報／ 本報訊
「MayTree’s Mas」演唱會，將於12月11日、14日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行。圖／聯合數位文創提供
「MayTree’s Mas」演唱會，將於12月11日、14日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行。圖／聯合數位文創提供

南韓阿卡貝拉天團MayTree在二○二一年疫情期間以一支無伴奏人聲演唱「魷魚遊戲」配樂的影片，迅速在網路上暴紅，至今累積近三億點擊率，MayTree曾多次來台，並將於年底再度回到台灣舉行巡迴演唱會，定名為「MayTree's Mas」，帶來一場歡樂又別開生面的聖誕音樂人聲饗宴。

該團憑藉精湛的無伴奏合唱技巧和創意，受邀登上「美國達人秀」，贏得如評審海蒂克隆大呼：「我愛死了！」作為世界級的阿卡貝拉指標性團體，MayTree不只在網路暴紅，他們在實體舞台的演出實力也極為驚人，流行、爵士和K-pop等各種風格都難不倒他們，在許多國際賽事成績輝煌，已囊括七面大獎金牌。

「MayTree's Mas」演唱會，將於十二月十一日、十四日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行，演出票券即日起於OPENTIX系統開賣https://reurl.cc/8XN6zo

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