台鐵調漲今討論 最快明年初上路

台鐵票價廿九年未漲，今天下午將召開董事會討論調漲方案。交通部前部長李孟諺曾要求台鐵九月提出方案，送至交通部審議，新任交通部長陳世凱也說，票價確實需檢討。台鐵表示，今天將討論票價方案，最終方案待董事會討論，後續再依程序送交通部及行政院核定，預估最快明年第一季上路。

陳世凱上任首日曾說，台鐵公司化後要審慎思考票價調漲問題，考量台鐵肩負通勤及公共運輸責任，會配合行政院，協調出一個不影響民眾搭乘意願下，又能讓台鐵公司永續經營的票價。

台鐵公司依立院核准的鐵路運價率公式，預計提出合理報酬率百分之三、四、五等三方案，調整後漲幅分別達百分之三十五點六二、四十點四一、四十四點五二。

以現行票價，區間車台北到板橋十五元為例，若採百分之三方案，票價將漲至廿元，採百分之四方案漲至廿一元，百分之五方案則漲至廿二元；自強號板橋到台北現行票價為廿三元，採百分之三方案票價將漲至卅一元、百分之四方案漲至卅二元、百分之五方案漲至卅三元。

台鐵董事長杜微表示，今天將於董事會報告調漲方案，最終方案仍未確定，還有待董事會討論；台鐵強調，購買TPASS或台鐵月票的通勤者，票價調漲對其幾乎沒影響，另也說明，待董事會確認方案後會再對外說明，並依程序送交通部費率審議委員會，待交通部討論後，再送行政院審查，核定後三個月才會實施。

台鐵表示，行政院核定後三個月實施，主要是需進行票價系統修改，包含一般、支線、法定優待、商務座艙、電子票證回饋等，且依規定，新票價上線前，需公告一個月。