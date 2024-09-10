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8歲頭暈2天突說不出話 竟是腦炎

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

孩童突然頭暈、嗜睡、活動力變差，小心可能罹患腦炎。一名8歲女童連續2天頭暈，第3天出現嚴重嗜睡且無法言語，送醫後電腦斷層檢查發現，有輕微腦水腫，轉入加護病房給予降壓藥與預防性抗生素及抗病毒藥物治療，後續檢查診斷女童是腦部遭到感染，造成腦病變，經與中醫合併治療及積極復健，住院一個月後活蹦亂跳的出院。

馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師黃佳雲說，腦炎可能是身體對病毒或細菌感染的正常或過度反應，也可能是自體免疫因素導致體內免疫細胞攻擊健康組織所致；腦炎預後很難評估，有些患者對治療反應良好、有些可能出現癲癇和更長期的學習問題，也可能導致永久性損傷或有致命的危險。

該名女童自急診轉入加護病房後，經給予高劑量類固醇及靜脈免疫球蛋白，因腦波有異常放電現象，也採取預防性抗癲癇藥，經腦部磁振攝影疑似發現雙側大腦，右側橋腦及部分胼胝體等多處影像增強，懷疑是「急性播散性腦脊髓炎（ADEM）」，治療後，除在病房安排復健外，同時會診中醫科進行針灸治療。

女童住院時一度只能靠鼻胃管進食，脊髓磁振攝影也顯示有急性橫斷性脊髓炎，在進行血漿置換後肢體動作逐漸好轉，住院一個月期間接受中西醫及復健合併治療的情況下，病情獲得改善。

馬偕醫院中醫部針傷科主任王宏銘說，女病童進入加護病房後即合併中醫針灸治療，針對腦炎造成意識不清，施以「開竅醒神」穴位、腳底「湧泉穴」，針對手腳無力狀況，以「足三里穴」及「合谷穴」等合併治療，一周三次，一次15至20分鐘。

黃佳雲說，腦炎一開始可能出現非特異性症狀，但家長應注意孩童有無發燒、頭痛、對光敏感度、頸部僵硬、皮疹、惡心、嘔吐，以及活力或食欲喪失、嗜睡、意識混亂或產生幻覺、說話困難、行走困難、癲癇發作等症狀。因腦炎通常是由病毒引起的，也需要注意與病毒感染的其他症狀，例如上呼吸道感染或胃腸道問題，如腹瀉、惡心、嘔吐或皮疹。

中醫 復健 病毒

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