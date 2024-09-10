秋季營養冠軍 秋刀魚Omega-3是鮭魚2倍

台灣四面環海，漁產豐富，減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，攝取好的油脂Omega-3有助抗發炎、調節血壓，改善身體慢性發炎，但人體無法自行合成的不飽和脂肪酸Omega-3，建議從日常飲食增加Omega-3的攝取，尤其秋天盛產的秋刀魚富含Omega-3，堪稱秋季的「營養冠軍」，不妨可以多吃。

魏士航指出，魚類是非常好的Omega-3優質來源，秋刀魚每100克含5199毫克Omega-3，幾乎是鮭魚（2665毫克）的2倍。相較於其他秋天盛產的魚類，例如鱸魚（196毫克）、午仔魚（1348毫克）、石斑魚（178毫克）和香魚（991毫克），秋刀魚的Omega-3含量相當驚人。

Omega-3具抗發炎、降血壓、減少憂鬱等功效。對減重者而言，攝取Omega-3能促進肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪酸轉化為三酸甘油脂，並增加脂蛋白酯酶活性，分解三酸甘油酯，降低血液中濃度。魏士航曾遇過一位34歲科技公司員工，儘管非常注意飲食，但在檢查時三酸甘油脂高達800mg/dl，超過正常值5倍（正常值<150mg/dl）。

為此，營養師為這名病患制訂專屬的飲食計畫，降低碳水化合物攝取為主，逐步戒除患者最愛的麵食、麵包等精緻澱粉食品。兩個月後，患者三酸甘油脂水平雖有下降，但仍然偏高。

醫師建議他多吃魚類，例如秋刀魚、鮭魚、鰻魚等，同時調整飲食中優質蛋白質比率，增加豆漿、豆腐、毛豆等植物性蛋白質，再提升Omega-3脂肪酸的攝取量。待兩個月後回診，患者的三酸甘油脂降至167mg/dl，接近正常值，也降低心血管疾病風險。

Omega-3雖然對人體有益，魏士航提醒，過量攝取魚油可能引起脹氣、消化不良等腸胃道不適、流血時間延長、流鼻血、黑便和肝指數上升等副作用。建議成年人每日攝取量不超過2000毫克。魚油也會影響凝血功能，因此凝血功能異常或正在服用抗凝血藥物、懷孕後期、近期須手術患者及素食和海鮮過敏者，應避免從魚油攝取Omega-3。