健康你我他／妻子手巧有耐心 無牙老媽好口福

到醫院掛號領老媽的慢箋，見牆上貼了「長者三好一巧飲食」衛教單張，簡單明瞭，惟獨缺了「負責任有良心的好廚師」，若缺少備餐的一雙巧手，一切皆枉然。

幾年前老媽牙齒就掉光了，重度失智且咀嚼功能退化，如何料理一餐營養均衡又兼顧衛生的食物，每天考驗著妻子的耐性與能力。與其裝活動假牙，不如在料理方式或口味上下功夫，從構思、採買、分裝、保存再到洗切下鍋，完食後的清洗善後工作，都需耗費時間精力。

市售十穀米的維生素、礦物質含量高，但硬度也較高，浸泡時間比較久，通常吃過中餐後就洗米泡水，傍晚再混合洗過的白米一起煮成軟飯，才適合老人之口。

根莖類如蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、南瓜、山藥等，則切成小塊配合不同的蒸煮時間，以達軟爛程度；魚類會選擇肉質軟嫩少刺的種類，清蒸為主；絞肉蒸蛋是桌上常見食物；吻仔魚鈣質豐富，可與葉菜類混在蛋液裡一起煎煮；纖維較粗的葉菜類則混合排骨湯，一起打成濃湯喝；水果除了香蕉、木瓜，磨碎的水果泥或布丁等甜點，都方便入口。

老人和小孩一樣，都會吃得滿桌滿地，吃一餐飯像打一場仗，老人要時刻攙扶，居家看護收費昂貴不是沒有道理。有位志工朋友請了外、本籍看護日夜顧老人，飲食則由兩位媳婦發落，真是有福氣的長輩。