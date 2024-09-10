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減輕照顧者負擔 專家盼分級照顧失智失能者

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為了減輕家庭照顧者負擔，衛福部計畫建置每個國中學區均設有一家日照中心，全國八一六個國中學區，目前日照中心涵蓋率達百分之八十八。然專家指出，日照中心數量仍不足，甚至出現拒收、挑選個案等情形，建議政府將失能失智者區分為輕、中、重度，提供不同照顧模式，並給予照顧者喘息服務。

長照應該結合醫療、社福資源」國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員嚴嘉明說，長照二點○服務使用項目多為家事清潔、打掃，但隨著失智人口增多，如照服員提供了失智照護等難度較高的服務項目，理應拿到更高的時資待遇。再者，衛福部應針對家庭照顧者、照服員、個案管理師提供職能訓練，讓其獲得充分專業技能來照護失智症個案。

嚴嘉明指出，現在照顧者主要為子女、配偶，應讓他們了解相關疾病知識及資源，避免獨自承擔照顧責任，如長輩在醫院診斷為失智症時，可轉介至失智共照服務，由專人解說長照資源資訊等。

國衛院群體健康科學研究所張毓宏助研究員表示，外籍看護提供照顧廿四小時照顧，身心遭受極大壓力，一旦外籍看護不願意繼續照顧，或轉到產業服務，就會增加家庭照顧者負擔，「這一邊倒下，另一邊壓力就增加。」建議給予外籍看護語言、照顧技巧等訓練。

衛福部長照司副司長吳希文說，截至去年底，約八十六萬人有長照需求，目前使用長照服務則有五○點五萬人，其中使用最頻繁的是居家照顧服務，其次為交通接送，及輪椅、沐浴椅、便盆椅、氣墊床等輔具租借；至於照顧失能、失智者，則較常利用居家照顧服務及日照中心，兩者互相搭配。

吳希文指出，居家照服員人力有限，主要照顧者應多利用日照中心，讓失智失能長者參與人際互動，避免孤獨、憂鬱，並接受復健復能課程，訓練自主生活能力。另可以透過長照居家服務，請物理治療師、職能治療師至家裡，協助復健，減少照顧者身心負荷。

外籍看護 失智症 長照

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