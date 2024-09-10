照顧失智失能長輩重擔 兒子取代媳婦

國衛院最新研究發現，照顧失能失智長者的重擔，主要照顧者以兒子最多，占百分之廿八，配偶及女兒各占百分之廿五，媳婦占百分之九。

國衛院於二○二二年與屏東縣長照處合作，進行「家庭照顧者負荷分析研究」，分析二○一九到二○二二年二萬八千多名長照個案及主要照顧者資料。

研究計畫主持人、國衛院群體健康科學研究所研究員鍾仁華表示，如果家庭照顧者同時需照顧三歲以下幼童，一邊又得工作，而本身健康狀況較差，則照顧負荷沉重，常壓得令人喘不過氣來。

衛福部統計，截至去年底，全國長照需求人數約八十六萬人，推估照顧者應逾一三○萬人，而這項研究分析家庭主要照顧者角色，結果發現，以兒子最多，占百分之廿八，配偶及女兒各占百分之廿五，媳婦百分之九。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，早年常見由媳婦照顧失能公婆，但近卅年來，單身族群愈來愈多，加上社會變遷，「媳婦待奉婆家長輩」觀念改變，因此，兒子擔任主要照顧者的比率逐漸增加。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋指出，第一線服務時常看到四五十多歲男性為了照顧年長、臥床的爸媽，白天工作，下班之後就往醫院跑，照顧長輩，蠟燭兩頭燒，身心俱疲，這情形已成社會常態。

國衛院群體健康科學研究所助研究員張毓宏指出，主要照顧者應定期透過評估量表來瞭解自身負荷，如果發現體力無法負荷、失眠或因時間分配造成身心問題，應盡速就醫，尋求專業協助；若是經濟問題，則需透過社福等資源來紓解壓力。

鍾仁華說，為了讓照顧者瞭解自己是否為高負荷族群，以及需要哪些長照服務，國衛院推出兩項問卷，將於周四舉行的「台北國際照顧博覽會」正式發表，此為國內首度針對照顧者的負荷設計量化及預測評估指標。