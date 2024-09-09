全國家庭照顧者逾130萬人 善用長照分級照顧需成趨勢

家庭照顧者負荷沉重，長照資源格外重要，衛福部計畫建置一個國中學區有一家日照中心，全國有816個國中學區，目前日照中心涵蓋率達88%。專家指出，目前日照中心數量仍不足、甚至有拒收、挑個案的情形，建議應將被照顧者依輕、中、重度加以區別，提供不同照顧模式，並注意提供照顧者喘息服務。

長照希望結合醫療與社福資源，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員嚴嘉明說，目前長照2.0服務使用項目多為家事清潔、打掃，但失智人口增加，應針對家庭照顧者、照服員、個案管理師提供職能訓練，讓他們有充分的專業知識照顧失智症個案，並建立後勤團隊；對於照顧失智等難度較高的服務項目，也應提高照服員待遇。

「如此才可以減輕照顧者負擔，安心交給照服員照顧。」嚴嘉明說，現在照顧者主要為配偶、子女照顧，更應該讓他們了解相關疾病知識及資源，避免獨自承擔照顧責任，如長輩在醫院診斷為失智症時，可以轉介至失智共照服務，由專人解說長照資源資訊等。

國衛院群體健康科學研究所張毓宏助研究員表示，也應重視外籍看護提供照顧24小時照顧，身心可能遭受極大壓力，一旦外籍看護不願意繼續照顧，或轉到產業服務，將削弱長照量能，增加家庭照顧者的負擔，「這一邊倒下，另一邊壓力就增加」，建議應給予外籍看護語言、照顧技巧等訓練，持續提升照顧經驗。

衛福部長照司副司長吳希文說，截至去年底，推估長照需求者約86萬人，目前使用長照服務已達50.5萬人，統計顯示，最多人使用的仍是居家照顧服務，其次為交通接送，以及輪椅、沐浴椅、便盆椅、氣墊床等輔具租借；至於照顧失能、失智者，多利用居家照顧服務及日照中心互相搭配。

吳希文說，居家照服員人力有限，社會又面臨少子女化，照顧須適時利用日照中心，讓被照顧者增加社會參與人際互動，避免孤獨、憂鬱，並進行復能課程，訓練自主生活能力。另在家中使用居家服務時，可以利用長照服務的物理治療師、職能治療師，熟悉如何在家活動、生活，減少照顧者身心負荷。