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適不適合擔任家庭照顧者 家總推適性調查評估個性能力

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，成為照顧者前就應思考自己的性格、能力、興趣等，是不是可以承受平均10年的照顧歷程，以及應適時的尋求哪些資源。本報資料照片
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，成為照顧者前就應思考自己的性格、能力、興趣等，是不是可以承受平均10年的照顧歷程，以及應適時的尋求哪些資源。本報資料照片

國衛院最新研究發現，當主要照顧者若還要照顧其他家人，如3歲以下幼童，或本身還在工作、與被照顧者的配偶同居時，屬於高負荷族群。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，依截至去年年底，國內有長照需求的人數約86萬人，預估全國照顧者高達逾130萬人，其中家庭照顧的負荷來源分為身體及心理方面。

國衛院研究發現，家庭照顧者在照顧體系中扮演重要角色，兒子占比28%、配偶及女兒各占約25%、媳婦占9％。陳景寧說，以往媳婦多扮演照顧者，但近30年來，隨著單身族群愈來愈多或媳婦不再照顧公婆，造成兒子扮演照顧者已有增加的趨勢，另女兒及配偶照顧比例各占約三分之ㄧ，這與過去差不多。

陳景寧指出，照顧者在身體負荷方面，當照顧者已婚或家裡有需要照顧的其他幼童、家人時，原本應用於照顧家庭、孩子的精力、時間，現在需多分擔照顧家中年長的父母，形成照顧競爭，照顧者的體力一定吃不消，造成身體疲憊。

在心理負荷上，照顧者照顧年長父母時，有可能耽擱了在目前生涯發展應該做的事，如許多兒子照顧者年齡多為四、五十歲，正在衝刺事業階段，但必須花時間照顧年老父母，常引發內心自我的失落及不滿足。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋說，在第一線服務時常看到，一名五十歲男性為了照顧年長、臥床的媽媽，必須醫院、工作兩頭跑，「蠟燭兩頭燒」身心疲憊，這樣的情形已是社會常態。

陳景寧說，其實照顧者需要勞務、心理、經濟、就業4個方面的協助，勞務方面為需要替代照顧的協助，如長照的居家照顧，需求占比高達9成，如果可以滿足勞務的需求，照顧者的負擔可以大幅減輕，其次為給予心理、經濟、就業等支持。

「以國外經驗來說，照顧工作原本就是一項正式的工作。」陳景寧指出，如果一位照顧者從事照顧家人的工作，除了以量表評估現在照顧者的負荷外，更重要的是針對未成為照顧者前，應評估意願、能力，也就是進行適性調查，「我願不願意成為照顧者」或「成為照顧者後，我需要哪些資源協助」都必須事先安排。

陳景寧說，現在現實的狀況是，基於對家人的愛，當家人失能、失智時，肩負起照顧家人的工作，但照顧久了，壓力隨之而來，建議成為照顧者前就應思考自己的性格、能力、興趣等，是不是可以承受平均10年的照顧歷程，以及應適時的尋求哪些資源。

家人 父母

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