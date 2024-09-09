國衛院首創負荷指數評估量表 照顧者暴五大因素壓力重

高齡社會下，家庭照顧者為照顧失能、失智家人，肩負著沉重壓力，國衛院研究發現，家庭照顧者需照顧3歲以下幼童、本身在上班、與被照顧者同住、身體虛弱、健康狀況較差，一周有三天提不起勁，皆屬於高負荷照顧者。國衛院參照國際相關指標，發展適用於家庭照顧者的「負荷指數評估」量表，協助照顧者了解身心負荷。

研究主持人、國衛院群體健康科學研究所研究員鍾仁華表示，家庭照顧者在照顧體系中扮演重要角色，此最新研究為2022年與屏東縣長照處合作，收集2019到2022年共約2.8萬名長照個案及主要照顧者資料，研究發現，此次調查主要照顧者多為兒子占比28%、配偶及女兒各占約25%，平時照顧負荷沉重。

研究發現，主要照顧者若還要照顧3歲以下幼童，負荷分數會比沒有的人增加約20%；如果有工作時，負荷分數增加約13%；若為被照顧者侶伴並與之同住，負荷增加約9%；身體虛弱、健康狀況較差或一周有3天提不起勁，負荷增加各約7%。照顧者常需要分配時間照顧其他家人，無形中也會增加許多負擔。

鍾仁華說，該研究希望針對照顧者負荷擬定相關的量化指標，而發展出適用於國內主要照顧者的「負荷指數評估」量表，並公布在「長照百寶箱」（https://www.longcarehelper.org），共設計9題問卷，包括體力負荷、睡眠、生活品質等情形，以及工作是否受到影響等，每題1分，若分數超過4分，顯示為高負荷族群。

鍾仁華表示，研究發現，若高負荷照顧者願意尋求長照資源，包括喘息、陪伴服務等，照顧者的負荷可以大幅減輕，但照顧者一時很難全面了解長照各項服務，因此「長照百寶箱」網址也提供「服務預測評估」問卷共31題，可以讓民眾初步了解自己所需要的長照服務項目，以減輕照顧者及個管師的負擔。此兩項最新問卷，將於本周四舉行的「台北國際照顧博覽會」發表，這是國內首度針對照顧者的負荷設計量化及務預測評估指標。

國衛院群體健康科學研究所助研究員張毓宏說，此最新評估量表以評估照顧者照顧負荷的情形，一旦出現身體體力無法負荷、失眠，或是時間分配等，造成身心出現問題，應盡速由醫師介入處理，若是經濟問題，社福等相關支持就必須加以協助。

國衛院群體健康科學研究所長邱弘毅說，群體健康科學研究所為國家的智庫，期盼透過研究實證提供給政府作為擬定政策的參考，此次，針對照顧者負荷進行研究，了解負荷的原因，再藉由擬定長照等政策，減輕照顧者的負擔，此研究希望引起外界的倡議及關注，政府也能採取更精準的政策、措施，協助照顧者在照顧家人時，也能獲得更好的照顧。

邱弘毅說，長照百寶箱未來也會和苗栗縣合作，並希望可以爭取國家整體資料庫進行分析，讓評估會更精準，並依照顧者所需提供不同的照顧方式，同時找出降低負荷的方法。