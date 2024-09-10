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翻轉「減肥靠餓」／台灣低碳瘦身研究 登國際期刊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

七月首登國際營養期刊「Nutrients」，一份針對台灣十八至六十五歲的萬人減重飲食研究發現，在營養師線上協助下，受試者接受連續八周「彈性低碳飲食」，未嚴格控制食量，平均有效減重約體重百分五點四二至百分之八，另一組無營養師指導，體重僅減少百分之一點五四。

研究由Cofit團隊與台北醫學大學營養學院合作，參與者皆採取「低彈性低碳飲食法」，分成兩組，一組請營養師線上指引個人實行計畫，另一組僅利用Ａｐｐ進行每日體重記錄、飲食參考、飲食照片上傳追蹤。

分析顯示，營養師介入指引者，多數在八周內有效減重百分之五點四二至百分之八，更有人減重達百分之十二點五；沒有營養師協助者，平均減重百分之一點五四。

北醫大營養學院院長謝榮鴻說，研究證實了營養專家衛教指導及飲食行為正確改變的重要性，八周成功減重關鍵因素為飲食行為改變、專業指導避免復胖、避免盲目嘗試減重方法、長期執行不中斷。

減重醫師宋晏仁說，相較於減少熱量攝取的傳統減重方式，「彈性低碳飲食法」翻轉了「減肥就要餓肚子」觀念，作法簡單，採用「二一一餐盤」飲食原則，蔬菜占餐盤二分之一、蛋白質占四分之一、全穀類占四分之一，不需計算熱量，只要彈性調整個人飲食比例。

他說「彈性低碳飲食法」未嚴格控制食量，在合理的營養配比下，可降低胰島素阻抗，改善體質，減重成效反而更好。

減重 營養師

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