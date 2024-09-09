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長照人員換照作業遭監委點名 衛福部：已逐步調整

中央社／ 台北9日電

對於監察院調查指出，衛福部長照專業人員換照、繼續教育相關配套不足，衛福部長照司今天指出，已陸續與相關團體討論、展延相關檢核時間並改善系統，以利人員完成受訓。

依長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法規定，長照服務人員認證有效期間為領證日起6年，長照人員應完成繼續教育積分合計達120點以上，並於有效期限前6個月內，填具申請書，檢附相關證明文件至地方政府申請更新。政府自民國106年推動長照2.0計畫迄今，長照服務人員認證在去年陸續到期。

監察院新聞稿指出，監察委員田秋堇、林郁容就衛福部長照專業服務人員換照及繼續教育爭議案啟動調查，認為課程及相關配套不足、醫事人員及長照科系學生之繼續教育學分抵免，均有檢討改進之空間。

調查結果指出，有專業人員於民國109年間參與「8+4」課程卻不被認可，需再花費時間及付費重新受訓衛福部認可的Level 2及Level 3課程，甚至連資深長照服務人員及相關課程講師亦須重新受訓。且未能於「長照人員繼續教育積分系統」即時提供長照服務人員查詢，並有移交資料找不到等情況。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天告訴中央社記者，監察院約詢此議題的時間是去年下半年，這段期間已與相關醫事、專業團體溝通討論，改善相關問題；其中積分系統部分，所有長照人員皆已可進行查詢，也持續參考各界意見改善系統。

吳希文說明，推動長照2.0計畫時，為讓長照1.0期間從醫療體系進入長照領域的各職類醫事人員，快速了解政策重點理念，如指導照顧者學習獨立自主能力、強化生活功能等，因此提供執業中專業人員「8+4」課程進行培訓。

吳希文指出，110年新課程公告、111年長照給支付辦法修訂後，人員須要完成完整訓練，才能提供長照服務；但當時又碰上疫情，就有專業人員提出來不及上課等問題，因此衛福部已針對原先證照會在去年6月過期的長照人員，展延檢核時間至今年6月，讓相關團體有時間辦理課程、人員也能更完整掌握專業服務精神。

監察院 衛福部 長照

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