快訊

竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 酒吧店長稱「沒有異狀」

籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再提藍色公路！穩固東部聯外交通 交長要求建立疏運SOP

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP。圖／交通部提供

蘇花公路8日因強降雨造成東部交通中斷，交通部為改善蘇花路廊整體運輸的穩定性，今下午2時交通部長陳世凱召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP，除建立海空備援機制外，鐵路需建立南迴路廊結合西部軌道疏運模式，提供東部聯外交通更穩定可靠的服務。

陳世凱表示，0403地震後餘震不斷，加上凱米颱風及極端氣候短時強降雨影響，對於未來鐵公路遇到中斷如何提供疏運備援的課題，以鐵公路阻斷逾72小時啟動海空運備援方案部分，指示各部署機關精進改善並建立3小時啟動疏運計畫SOP。

陳世凱也指示民航局，比照此次處理情形，未來遇鐵公路中斷時，即應第一時間盤點航空公司運能及地勤人力，依災情、鐵公路可能中斷時間及旅客需求，協調航空公司加開班機，以利民眾緊急旅運需求，並持續依鐵公路恢復情形滾動檢討。

針對目前台北至花蓮行線每周僅4個航班，陳世凱指示民航局研議，在鐵路雙線通車前及確保鐵路運行穩定前，提供誘因鼓勵航空業者願意加開固定航班、培養客源，促使航空業者能提供更多的供給量。

海運部分，航港局刻正規畫蘇花海運常態性固定航線相關作法，並研議鐵公路中斷時建立海運疏運開口合約。陳世凱說，我國為海洋國家，對海運發展應有更宏觀長遠的規畫，針對開閉蘇花海運固定航線，要求航港局2周內邀集花蓮縣政府及相關航運業者研商，並結合觀光旅遊，發展藍色公路，以同步促進花蓮觀光發展，兼顧緊急運輸需求。

為建立更快速應變機制，提供民眾安全運輸服務，陳世凱指示各部會機關共同合作，建立3小時啟動疏運計畫的SOP，除建立海空備援機制外，鐵路也須建立南迴路廊結合西部軌道（含高鐵）的疏運模式，提供東部聯外交通更穩定及可靠的服務。

交通部長陳世凱今召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP。圖／交通部提供

民航局 花蓮縣政府 陳世凱

延伸閱讀

交長陳世凱上任遇鐵公路中斷 1天內環島一周

視察高鐵延伸屏東計畫 陳世凱：年底前確定路線

大型重機號召8日將「上國道」爭路權 交長陳世凱回應了

台中火車站乘客昨落軌 新交長今上任拍板設月台門

相關新聞

貝碧佳最快周三成颱 雨彈炸北部、東北「這2天最明顯」

本周水氣多、環境不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，周三天氣好轉，但有熱帶擾...

防新冠打疫苗不及病毒變異 楊泮池指藥物研發格外重要

新冠疫情造成全球7億人感染、700萬人死亡，中研院士楊泮池今天指出，根據美國衛生資源服務局推估，未來新冠病毒每年仍將造成...

醫事人員提高待遇好消息 振興醫院中秋獎金多2倍

中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元；其他私立醫學中心狀況，長庚維持發半個月薪...

台灣國樂團40年！要為花蓮「笑傲江湖」 電音DJ「令狐沖人劍合一」

台灣國樂團成立40週年，邀約曾任樂團指揮的蘇文慶返團指揮。蘇文慶說，今年花蓮遭逢大地震，音樂會壓軸他安排了描繪花蓮壯闊景...

再提藍色公路！穩固東部聯外交通 交長要求建立疏運SOP

蘇花公路8日因強降雨造成東部交通中斷，交通部為改善蘇花路廊整體運輸的穩定性，今下午2時交通部長陳世凱召開內部會議，要求公...

整理包／直播看這！iPhone 16蘋果發表會10新品規格價格預測、《科技玩家》熬夜陪聊 AirPods 4更便宜

2024蘋果秋季發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全新蘋果（Apple）手機iPhone 16系列和其他新品將亮相！聯合新聞網《科技玩家》今年繼續端出文字聊天室，免登入只要輸入暱稱就能互動聊天，小編也從半夜12點起陪伴大家一起邊熬夜、邊聊天看蘋果官網直播，建議直接開聊天新視窗才方便喔，在直播前先來看看蘋果新品預測懶人包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。