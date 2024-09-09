再提藍色公路！穩固東部聯外交通 交長要求建立疏運SOP

蘇花公路8日因強降雨造成東部交通中斷，交通部為改善蘇花路廊整體運輸的穩定性，今下午2時交通部長陳世凱召開內部會議，要求公路局、台鐵公司、航港局、民航局等建立3小時內啟動陸海空疏運計畫的SOP，除建立海空備援機制外，鐵路需建立南迴路廊結合西部軌道疏運模式，提供東部聯外交通更穩定可靠的服務。

陳世凱表示，0403地震後餘震不斷，加上凱米颱風及極端氣候短時強降雨影響，對於未來鐵公路遇到中斷如何提供疏運備援的課題，以鐵公路阻斷逾72小時啟動海空運備援方案部分，指示各部署機關精進改善並建立3小時啟動疏運計畫SOP。

陳世凱也指示民航局，比照此次處理情形，未來遇鐵公路中斷時，即應第一時間盤點航空公司運能及地勤人力，依災情、鐵公路可能中斷時間及旅客需求，協調航空公司加開班機，以利民眾緊急旅運需求，並持續依鐵公路恢復情形滾動檢討。

針對目前台北至花蓮行線每周僅4個航班，陳世凱指示民航局研議，在鐵路雙線通車前及確保鐵路運行穩定前，提供誘因鼓勵航空業者願意加開固定航班、培養客源，促使航空業者能提供更多的供給量。

海運部分，航港局刻正規畫蘇花海運常態性固定航線相關作法，並研議鐵公路中斷時建立海運疏運開口合約。陳世凱說，我國為海洋國家，對海運發展應有更宏觀長遠的規畫，針對開閉蘇花海運固定航線，要求航港局2周內邀集花蓮縣政府及相關航運業者研商，並結合觀光旅遊，發展藍色公路，以同步促進花蓮觀光發展，兼顧緊急運輸需求。