7旬老菸槍患慢性阻塞性肺病 運動飲食改善症狀

台中1名男性患者曾有數十年菸齡，長期因慢性阻塞性肺病，有咳嗽、喘和痰的症狀，經就醫透過自主運動與呼吸訓練、飲食著手改善，約半年後讓症狀有所減輕，提升日常生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院今天發布新聞稿表示，74歲許姓患者有數十年菸齡，因呼吸喘合併有喘鳴聲，10年前就被其他醫院診斷為慢性阻塞性肺病，幾年前聽從醫生建議已戒菸，由於近日感到呼吸困難，雖有吸入性支氣管擴張劑等藥物控制，但還是常發生咳、喘和有痰的情況，生活品質受影響到醫院求診。

仁愛醫院胸腔內科醫師洪崇文說明，慢性阻塞性肺病是一種呼吸道的疾病，常見原因包括吸菸、二手菸、老化，以及肺發育不全、患有氣喘、支氣管過敏病史或肺部反覆感染者。

洪崇文說，慢性阻塞性肺病常見三大症狀是慢性咳嗽、咳痰、呼吸困難（喘），當合併其他肺部感染症時，情況會更嚴重。

許姓患者經胸部X光檢查顯示，肺部有過度充氣現象，肺功能檢查則顯示有中度肺阻塞，除檢視藥物使用的正確性，並教導他做自主運動與呼吸訓練，並提醒避免冰飲、酒及生冷水果，盡量攝取低升糖飲食，以及足夠蛋白質攝取量，讓他約半年後改善症狀。

洪崇文提醒，慢性阻塞性肺病患，有很高的比例是跟「吸菸」有關，建議民眾應戒菸與遠離污染環境，若有出現慢性咳嗽、咳痰、胸悶或呼吸困難現象要盡快就醫。