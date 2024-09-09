防新冠打疫苗不及病毒變異 楊泮池指藥物研發格外重要

新冠疫情造成全球7億人感染、700萬人死亡，中研院士楊泮池今天指出，根據美國衛生資源服務局推估，未來新冠病毒每年仍將造成1.1億人感染，新冠治療藥物研發格外重要。抗新冠病毒藥物最近完成二期臨床試驗，解盲結果顯示藥物安全性良好，且對全球流行的JN.1等高免疫逃脫性變異株展現臨床療效。

楊泮池說，各國新冠病毒防疫政策以接種疫苗為主，但很多人打了4、5次疫苗還是感染，原因是不論是RNA或蛋白質疫苗，多採用新冠病毒的棘蛋白，於體內產生抗體，但新冠病毒屬於RNA病毒，一個月可能變異五次，疫苗研發速度趕不上病毒變異的速度。

由合一生技與中天上海共同研發的「SNS812」，針對新冠病毒的RNA聚合酶，進而抑制病毒，第二期臨床試驗在台大醫院與北醫附醫、雙和、萬芳舉行，結果顯示，以氣霧吸入給藥具安全性，且對目前流行的JN.1等主要病毒株都有效果。

楊泮池說，該藥物臨床研究治療對象是成人，病情為輕、中度，未來考慮針對幼童、重症患者進行研究。秋冬為新冠病毒活躍季節，衛福部疾管署呼籲應接種新冠疫苗，他表示 ，接種疫苗為國家防疫政策，但打了疫苗還是有被感染的機會，治療藥物的發展同樣重要。

合一生技總經理鄭淑玲說，該試驗在台大醫院與北醫三院含北醫附醫、雙和、萬芳醫院，依國際標準進行嚴謹的隨機、雙盲、安慰劑對照設計，分為高劑量200mg、低劑量100mg、安慰劑三組，每組45人，共計135人，試驗結果顯示，以氣霧吸入給藥的SNS812具有極佳安全性，沒有任何與藥物相關不良反應。

鄭淑玲說，所有受試者的病毒株基因定序顯示，其中JN.1占5成，另有KP1-4類、LB.1類、BA.2類、XBB類等不同系列病毒株，其中高免疫逃脫性變異株JN.1、KP1-4與 LB.1等占比達到9成，顯示SNS812對新冠病毒具有廣效性。

對於病毒感染造成的綜合症狀，包含發燒、喉嚨痛、畏寒、頭痛、呼吸急促、噁心、嘔吐、嗅覺喪失、味覺喪失等9項，完全消失時間，SNS812組比較安慰劑組顯著提早達到症狀消失的效果。