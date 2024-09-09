台灣國樂團40年！要為花蓮「笑傲江湖」 電音DJ「令狐沖人劍合一」

台灣國樂團成立40週年，邀約曾任樂團指揮的蘇文慶返團指揮。蘇文慶說，今年花蓮遭逢大地震，音樂會壓軸他安排了描繪花蓮壯闊景致的「山海印象」要獻給花蓮，希望喚起大家對花蓮的關注。

台灣國樂團代理團長吳定哲今天在記者會上表示，蘇文慶身兼作曲家與指揮家，文人氣質溫厚，也與台灣國樂團淵源深厚。蘇文慶是台灣國樂團創團成員之一，2009年到2011年受邀擔任樂團指揮，2010年由他指揮錄製的「台灣四季」專輯拿到傳藝金曲獎最佳專輯獎，為樂團立下重要藝術里程碑。

吳定哲表示，這次慶祝樂團40週年，蘇文慶也安排自己創作的3首協奏曲與3首合奏曲，希望讓樂迷們在耳熟能詳的旋律中，感受滿滿的「蘇式」氛圍。

蘇文慶表示，整場曲目安排由熱鬧磅礴的「富貴花開」開場，為樂團40週年生日祝賀；緊接著演出中阮協奏曲「綻放」，由2023年NCO中阮器樂大賽冠軍孫聿瑩擔綱演出。「行雲流水」二胡協奏曲則以3樂段講述人生心境，由台灣國樂團二胡演奏家葉維仁融入自身感悟，用心詮釋。

音樂會下半場則將帶來「笑傲江湖」笙協奏曲，擔任笙演奏的笙首席陳麒米形容，「蘇文慶指揮就像高深莫測的莫大先生，而我像是被他賞識的晚輩令狐沖，我的夥伴電音DJ丁培倫DinPei則是扮演令狐沖手中的劍，只有我們配合得當，才能達到人劍合一的精妙境界。」

蘇文慶說，音樂會壓軸將演出充滿鄉土情懷的「雲湧阿里山」和「山海印象」，「我們可以在三連音的堆疊中，欣賞小火車緩慢盤山的風景；也可以在一波波的節奏動態中，感受花蓮面向太平洋的海浪意象」。

台灣國樂團「藝號人物－蘇文慶」音樂會將於9月13日舉行，地點在台北國家音樂廳。