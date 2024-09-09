男生也有適育倒計時 逾45歲求子增母嬰健康風險

適育年齡倒數計時不是只有女生需擔心，男生也有生育時鐘，國外研究發現男性45歲過後才求子，不僅寶寶不健康機率增加，甚至會害到另一半，國健署呼籲把握適齡生育黃金期。

台灣晚婚晚育趨勢，不孕症問題隨之而來，社會普遍存在男性生育能力較不受年齡影響迷思，事實上，不論男女生育能力都隨著年齡增加逐漸下滑，受孕機率也跟著降低。據民國110年人工生殖施行結果分析報告，人工生殖治療個案不孕原因，睪丸功能衰退等男性因素位居第3位。

「生育是有保鮮期的。」衛生福利部國民健康署婦幼健康組副組長蔡維誼今天接受媒體聯訪表示，即使有人工生殖技術協助，也無法解決所有問題。男性40歲以後，精子品質不良機率逐漸提高，染色體異常的機率也增加，使精子不易與卵子結合。

蔡維誼也引用一份國外研究發現，45歲以上的男性生育可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，也可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關。考量母嬰健康，不論男女，適齡生育都非常重要。

蔡維誼提醒，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過1年以上仍未懷孕，應盡早尋求專業醫師的評估與診斷，勿執著於食補調理、偏方、受孕姿勢或宗教信仰等，而錯失黃金治療時機；不孕夫妻若有試管嬰兒療程需要，可善用政府助孕補助。

國健署自110年7月起實施擴大試管嬰兒補助，若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程需要，夫妻一方具中華民國國籍，於國內戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，首次申請最高可領補助金新台幣10萬元，中低及低收入戶最高可領15萬元。