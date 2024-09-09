快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

男生也有適育倒計時 逾45歲求子增母嬰健康風險

中央社／ 台北9日電

適育年齡倒數計時不是只有女生需擔心，男生也有生育時鐘，國外研究發現男性45歲過後才求子，不僅寶寶不健康機率增加，甚至會害到另一半，國健署呼籲把握適齡生育黃金期。

台灣晚婚晚育趨勢，不孕症問題隨之而來，社會普遍存在男性生育能力較不受年齡影響迷思，事實上，不論男女生育能力都隨著年齡增加逐漸下滑，受孕機率也跟著降低。據民國110年人工生殖施行結果分析報告，人工生殖治療個案不孕原因，睪丸功能衰退等男性因素位居第3位。

「生育是有保鮮期的。」衛生福利部國民健康署婦幼健康組副組長蔡維誼今天接受媒體聯訪表示，即使有人工生殖技術協助，也無法解決所有問題。男性40歲以後，精子品質不良機率逐漸提高，染色體異常的機率也增加，使精子不易與卵子結合。

蔡維誼也引用一份國外研究發現，45歲以上的男性生育可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，也可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關。考量母嬰健康，不論男女，適齡生育都非常重要。

蔡維誼提醒，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過1年以上仍未懷孕，應盡早尋求專業醫師的評估與診斷，勿執著於食補調理、偏方、受孕姿勢或宗教信仰等，而錯失黃金治療時機；不孕夫妻若有試管嬰兒療程需要，可善用政府助孕補助。

國健署自110年7月起實施擴大試管嬰兒補助，若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程需要，夫妻一方具中華民國國籍，於國內戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，首次申請最高可領補助金新台幣10萬元，中低及低收入戶最高可領15萬元。

生育 試管嬰兒

延伸閱讀

順其自然？逾35歲生小孩很拚！ 人工助孕最高補助10萬元

民團籲開放加熱菸挹注癌藥基金 國健署：於法無據

劉詩詩心急求子硬上弓 鮮肉男主角嚇壞了

人工生殖補助拿掉排富條款 同婚女性仍待修法

相關新聞

貝碧佳最快周三成颱 雨彈炸北部、東北「這2天最明顯」

本周水氣多、環境不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，周三天氣好轉，但有熱帶擾...

防新冠打疫苗不及病毒變異 楊泮池指藥物研發格外重要

新冠疫情造成全球7億人感染、700萬人死亡，中研院士楊泮池今天指出，根據美國衛生資源服務局推估，未來新冠病毒每年仍將造成...

醫事人員提高待遇好消息 振興醫院中秋獎金多2倍

中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元；其他私立醫學中心狀況，長庚維持發半個月薪...

台灣國樂團40年！要為花蓮「笑傲江湖」 電音DJ「令狐沖人劍合一」

台灣國樂團成立40週年，邀約曾任樂團指揮的蘇文慶返團指揮。蘇文慶說，今年花蓮遭逢大地震，音樂會壓軸他安排了描繪花蓮壯闊景...

整理包／直播看這！iPhone 16蘋果發表會10新品規格價格預測、《科技玩家》熬夜陪聊 AirPods 4更便宜

2024蘋果秋季發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全新蘋果（Apple）手機iPhone 16系列和其他新品將亮相！聯合新聞網《科技玩家》今年繼續端出文字聊天室，免登入只要輸入暱稱就能互動聊天，小編也從半夜12點起陪伴大家一起邊熬夜、邊聊天看蘋果官網直播，建議直接開聊天新視窗才方便喔，在直播前先來看看蘋果新品預測懶人包。

病人耳朵夾出活蟑螂在診間到處飛 正妹醫生崩潰：還可以夾出什麼？

習慣在外慢跑的人注意，要小心蟑螂飛進耳朵！以亮麗外表出名的耳鼻喉科醫師芋頭Anny再Threads上分享近日看診的驚悚故事。她表示一名病人告訴有蟲飛進耳朵，沒想到滴完遊飛出來的是一隻活體蟑螂，驚悚的畫面讓診間現場一度失控，驚魂未定的她忍不住發文大喊「瘋掉！病人的耳朵還可以夾出什麼東西」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。