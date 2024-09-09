雷雨狂炸！台南機場暫停地面作業 金門往台南航班延誤

習慣在外慢跑的人注意，要小心蟑螂飛進耳朵！以亮麗外表出名的耳鼻喉科醫師芋頭Anny再Threads上分享近日看診的驚悚故事。她表示一名病人告訴有蟲飛進耳朵，沒想到滴完遊飛出來的是一隻活體蟑螂，驚悚的畫面讓診間現場一度失控，驚魂未定的她忍不住發文大喊「瘋掉！病人的耳朵還可以夾出什麼東西」。

2024-09-09 18:57