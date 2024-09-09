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雷雨狂炸！台南機場暫停地面作業 金門往台南航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到雷雨影響，台南機場今晚間6時20分起暫停地面作業，金門往台南末班航班將因此延誤。圖為台南機場示意圖。聯合報系資料照
受到雷雨影響，台南機場今晚間6時20分起暫停地面作業，金門往台南末班航班將因此延誤。圖為台南機場示意圖。聯合報系資料照

雨彈升級！中央氣象署今下午5時14分針對台南市發布大雷雨即時訊息，呼籲慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

交通部民航局表示，受到雷雨影響，台南機場今晚間6時20分起暫停地面作業，金門往台南末班航班將因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

台南機場 民航局 航班

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