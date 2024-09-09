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貝碧佳最快周三成颱 雨彈炸北部、東北「這2天最明顯」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，最快周三有明顯熱帶系統發展，不排除生成為颱風貝碧佳。聯合報系資料照
中央氣象署表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，最快周三有明顯熱帶系統發展，不排除生成為颱風貝碧佳。聯合報系資料照

本周水氣多、環境不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，周三天氣好轉，但有熱帶擾動生成，最快周三有明顯熱帶系統發展，不排除生成為颱風貝碧佳，雖不直接影響台灣，但外圍環流水氣間接影響台灣，因此周四起迎風面地區水氣變多，周五、六午後雷陣雨明顯。

黃恩鴻指出，由於台灣位於大低壓帶，而大低壓帶區不斷有熱帶擾動生成，從模式預估上來看，目前菲律賓東方海面有利熱帶系統發展環境，且關到附近有熱帶擾動番展，預估最快周三生成為熱帶性低氣壓或颱風貝碧佳，預估路線往西北移動，朝琉球接近，後續還需密切觀察。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽36.8度，其次為新北市五股36.1度，基隆市基隆嶼及桃園市八德也出現36度高溫。黃恩鴻表示，明天高溫約32至34度，局部地區可達35至36度，但不太會出現極端高溫。

降雨部分，黃恩鴻說明，明（10日）受到低氣壓影響，迎風面的北部、東北部有不定時短暫陣雨，且有較大雨勢發生。今晚至明天上午降雨機率高，下班天迎風面的降雨將明顯趨緩；其他地區如中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且雨勢範圍會比今天減少許多。

周三（11日）低氣壓遠離，算是一周內最穩定的1天，各地多雲到晴，午後局部短暫陣雨，但降雨範圍偏近山區。清晨至上午大台北地區、基隆北海岸有零星短暫陣雨。

周四（12日）水氣變多，東半部有局部短暫陣雨，甚至出現雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

周五至周一（13至16日）受到另一個低氣壓，也就是可能生成為颱風貝碧佳接近影響，雖不直接影響台灣，但其外圍環流挾帶水氣，導致台灣迎風面地區降雨變多，環境較不穩定，風向略偏北，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，「尤其周五、六午後雷陣雨較明顯」。

基隆嶼 高溫

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