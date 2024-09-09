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醫事人員提高待遇好消息 振興醫院中秋獎金多2倍

中央社／ 台北9日電
中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元。聯合報資料照片
中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元。聯合報資料照片

中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元；其他私立醫學中心狀況，長庚維持發半個月薪水，新光醫院則靠調漲薪資搶人才。

近年醫事人員勞動議題受關注，中秋節前迎來好消息。振興醫院院長魏崢今天向中央社記者證實，以往中秋節獎金為每人3000元，今年因醫院透過節省支出、減少浪費，加上經營狀況「還可以」，有多一點點結餘，因此基於「把醫院所賺的錢都給員工」的原則，加發至9000元。

除了今年中秋獎金提高，振興醫院去年年終獎金也比往年多發1個月，從5個月調升到6個月。今年是否有機會比照去年，魏崢表示，目前尚未能確定。

對於中秋獎金，長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，長庚醫院體系的中秋與端午獎金發放，對象為正式員工且工作滿1年者，獎金可領到半個月薪水，「這已經行之有年」，今年年終獎金則是5個月薪水，另外加發2.5萬元紅包。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，雖然新光醫院今年中秋獎金並未調整，但從去年10月開始，已陸續啟動調薪計畫；各職類中，護理人員累計整體調薪已近10%，其他職類則調整約4%。調薪政策有效改善去年10月的關床潮，新光醫院有望在今年10月恢復先前降載的病床數。

同時為台灣醫務管理學會理事長的洪子仁指出，對於各醫療院所調升醫事人員待遇相當看好，相信只要政府多投資醫療產業、有合理的健保點值，各醫院都會願意給醫事人員好的薪資待遇，再加上護病比保障，相信可以有助留才、吸引更多人投入醫療產業。

魏崢說明，這次增加獎金，是靠醫院從不同方面努力節省開支，加上管理得當，才能有多一點結餘；但在健保部分，還是需要合理點值，才有助醫院持續營運。

中秋節 月薪 長庚

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