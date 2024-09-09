北部10日防較大雨勢 颱風貝碧佳最快11日生成

氣象署今天表示，明天北部、東北部上半天可能有較大雨勢，午後各地防局部雷陣雨；各國模式模擬，颱風貝碧佳最快有機會在11日生成，後續往琉球群島移動，13、14日台灣各地留意降雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週降雨以13、14日最為顯著，全台有雨；另外，明天北部、東北部上半天也有較大雨勢，其他各地為午後雷陣雨。

黃恩鴻說明，明天低氣壓接近台灣，迎風面北部、東北部不定時局部短暫陣雨，並有較大雨勢，預計下半天趨緩；中南部為多雲到晴，有午後雷陣雨，雨勢較今天趨緩；各地高溫約攝氏32至34度。

黃恩鴻表示，11日低氣壓遠離，是未來一週天氣最好的時間，各地多雲到晴，午後西半部、其他山區仍有局部雷陣雨。

黃恩鴻指出，12日起水氣增加，再加上偏東風，全台都有降雨機會，東半部降雨較明顯，嘉義至高雄也要留意午後雷陣雨；13日起至16日另一個低氣壓接近琉球群島，台灣轉偏東北風，目前預估13、14日這2天降雨最顯著。

黃恩鴻說，13至16日影響台灣的低氣壓，目前各國模擬最快11日有機會增強為輕颱貝碧佳，14日最接近台灣 、約位於琉球群島附近，台灣受其外圍水氣影響易有降雨，14至16日基隆北海岸、東半部沿海地區留意長浪。

黃恩鴻提到，在颱風貝碧佳之後可能還有另一個颱風葡萄桑在醞釀，然而目前尚未有明顯結構，可能要等到下週之後才有發展機會；就目前資料預測，貝碧佳、葡萄桑兩者不會互相影響。

黃恩鴻提醒，未來一週台灣仍處於大低壓帶內，雲量較多易降雨；而菲律賓東方海面及琉球附近海域仍可能有熱帶系統發展，但後期預報不確定性高，需持續觀察。