快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

北部10日防較大雨勢 颱風貝碧佳最快11日生成

中央社／ 台北9日電

氣象署今天表示，明天北部、東北部上半天可能有較大雨勢，午後各地防局部雷陣雨；各國模式模擬，颱風貝碧佳最快有機會在11日生成，後續往琉球群島移動，13、14日台灣各地留意降雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週降雨以13、14日最為顯著，全台有雨；另外，明天北部、東北部上半天也有較大雨勢，其他各地為午後雷陣雨。

黃恩鴻說明，明天低氣壓接近台灣，迎風面北部、東北部不定時局部短暫陣雨，並有較大雨勢，預計下半天趨緩；中南部為多雲到晴，有午後雷陣雨，雨勢較今天趨緩；各地高溫約攝氏32至34度。

黃恩鴻表示，11日低氣壓遠離，是未來一週天氣最好的時間，各地多雲到晴，午後西半部、其他山區仍有局部雷陣雨。

黃恩鴻指出，12日起水氣增加，再加上偏東風，全台都有降雨機會，東半部降雨較明顯，嘉義至高雄也要留意午後雷陣雨；13日起至16日另一個低氣壓接近琉球群島，台灣轉偏東北風，目前預估13、14日這2天降雨最顯著。

黃恩鴻說，13至16日影響台灣的低氣壓，目前各國模擬最快11日有機會增強為輕颱貝碧佳，14日最接近台灣 、約位於琉球群島附近，台灣受其外圍水氣影響易有降雨，14至16日基隆北海岸、東半部沿海地區留意長浪。

黃恩鴻提到，在颱風貝碧佳之後可能還有另一個颱風葡萄桑在醞釀，然而目前尚未有明顯結構，可能要等到下週之後才有發展機會；就目前資料預測，貝碧佳、葡萄桑兩者不會互相影響。

黃恩鴻提醒，未來一週台灣仍處於大低壓帶內，雲量較多易降雨；而菲律賓東方海面及琉球附近海域仍可能有熱帶系統發展，但後期預報不確定性高，需持續觀察。

琉球 颱風

延伸閱讀

摩羯颱風襲陸東南沿岸「引外海巨浪」 高雄港引水人遭2船夾斷小腿昏厥

颱風「摩羯」橫掃 海口260萬元、60年國寶樹連根拔起

颱風「摩羯」過境 全紅嬋老家果園被摧毀 一片狼藉

颱風「摩羯」吹走窗戶邊框 女孩淡定坐18樓空陽台

相關新聞

貝碧佳最快周三成颱 雨彈炸北部、東北「這2天最明顯」

本周水氣多、環境不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三前受低壓帶影響，北部、東北部有較大雨勢，周三天氣好轉，但有熱帶擾...

防新冠打疫苗不及病毒變異 楊泮池指藥物研發格外重要

新冠疫情造成全球7億人感染、700萬人死亡，中研院士楊泮池今天指出，根據美國衛生資源服務局推估，未來新冠病毒每年仍將造成...

醫事人員提高待遇好消息 振興醫院中秋獎金多2倍

中秋節將至，振興醫院今天宣布中秋節獎金從往年的新台幣3000元成長至9000元；其他私立醫學中心狀況，長庚維持發半個月薪...

台灣國樂團40年！要為花蓮「笑傲江湖」 電音DJ「令狐沖人劍合一」

台灣國樂團成立40週年，邀約曾任樂團指揮的蘇文慶返團指揮。蘇文慶說，今年花蓮遭逢大地震，音樂會壓軸他安排了描繪花蓮壯闊景...

整理包／直播看這！iPhone 16蘋果發表會10新品規格價格預測、《科技玩家》熬夜陪聊 AirPods 4更便宜

2024蘋果秋季發表會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，全新蘋果（Apple）手機iPhone 16系列和其他新品將亮相！聯合新聞網《科技玩家》今年繼續端出文字聊天室，免登入只要輸入暱稱就能互動聊天，小編也從半夜12點起陪伴大家一起邊熬夜、邊聊天看蘋果官網直播，建議直接開聊天新視窗才方便喔，在直播前先來看看蘋果新品預測懶人包。

病人耳朵夾出活蟑螂在診間到處飛 正妹醫生崩潰：還可以夾出什麼？

習慣在外慢跑的人注意，要小心蟑螂飛進耳朵！以亮麗外表出名的耳鼻喉科醫師芋頭Anny再Threads上分享近日看診的驚悚故事。她表示一名病人告訴有蟲飛進耳朵，沒想到滴完遊飛出來的是一隻活體蟑螂，驚悚的畫面讓診間現場一度失控，驚魂未定的她忍不住發文大喊「瘋掉！病人的耳朵還可以夾出什麼東西」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。