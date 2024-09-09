快訊

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

8分鐘灌1公升烈酒…25歲工程師廁所猝死 醫詳解恐怖死因

觀光署攜手22縣市座談 力拼旅遊服務升級

中央社／ 台北9日電

為了振興台灣觀光，交通部觀光署今天召開今年第2次縣市政府觀光首長座談會，要透過中央跟地方對各項觀光施政議題進行討論交流，拼旅遊服務升級，把台灣觀光推向世界。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，座談會中，觀光署請各縣市政府協助推動各項觀光事務，除了落實6S PLUS推動公廁經營、露營場輔導管理、參與建置智慧景區、輔導觀光產業數位化等提升整體觀光環境作為外，亦攜手推動台灣觀光100亮點國民旅遊、行銷台灣7大觀光旅遊區品牌及推廣台灣觀光品牌3.0「TAIWAN-Waves of Wonder」。

觀光署指出，邀請各縣市政府共同參與9月13日「2024台灣永續觀光高峰論壇」及10月25日起每周末辦理的4場觀光區市集日活動，縣市政府也於會中建議觀光署將地方特色活動納入觀光年曆、協助退役台灣好行車輛恢復原來塗裝、支持地方建設經費、提供花東地區觀光產業營運補貼，以及放寬「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」補助規定等。

觀光署表示，各縣市政府觀光首長透過座談會，反映各地區觀光建議作法，能讓觀光政策更加貼近在地與國際市場需求，共同營造更優質旅遊環境。

觀光署周署長永暉表示，觀光署自成立以來即以「用心在地 榮耀台灣」為願景，以溝通（Coordination）」、合作（Cooperation）、創新（Innovation）、領航（Leadership）為使命。

周永暉指出，透過觀光首長座談會，充分與地方政府直面溝通各項政策與合作機制，更能確保貫徹執行力與精準觀光領航前進的方向，期許中央與地方大家攜手共同用心在地，為旅遊服務升級而努力。

交通部 溝通 觀光署

延伸閱讀

F-16V迎來「蝮蛇之盾」！不只電戰升級 更是好處多多

雨勢升級！ 10縣市豪大雨特報 防溪水暴漲、淹水

劉鏡清親曝鴻海董座劉揚偉暖舉 力推花東地方創生產品

嘉市府推國際觀光 6間旅宿獲穆斯林認證

相關新聞

轉任健保署生變？前桃園衛生局長劉宜廉回敏盛醫院 出任副總院長

桃園市前衛生局長劉宜亷原定本月1日接任衛福部健保署副署長一職，卻在表定時間前夕因「個人因素」婉拒接任。由於新衛生局長人選...

柯文哲洗澡大號1小時 醫籲：5分鐘解決 多補充這營養

台北市前市長柯文哲捲京華城案，本月5日遭到羈押禁見，其中一個理由竟是檢調上門時「不開門」，疑似拖延時間滅證，柯文哲的太太...

雨勢升級！ 10縣市豪大雨特報 防溪水暴漲、淹水

雨彈升級！中央氣象署下午15時50分對雲林及嘉義等10縣市發布豪雨或大雨特報，呼籲防溪水暴漲、淹水。

極端天氣、地形影響嚴重！北市溫度屢創新高 議員：京華城排碳也是凶手

極端天氣，夏季高溫屢創新高，北市議員林延鳳、顏若芳、趙怡翔邀集各局處舉行座談會，分享目前基礎設施應對高溫災害的方式，重新...

秋天養生必吃 秋刀魚Omega-3含量比鮭魚高2倍

台灣四面環海，漁產豐富，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，攝取好的油脂Omega-3有助抗發炎、調節血壓，改善身體...

羅嘉翎、黃筱雯代言！瑪利亞天使公益路跑將登場 報名費全數捐出

2024瑪利亞天使公益路跑開始報名，東京奧運奪牌的跆拳道選手羅嘉翎與拳擊選手黃筱雯今天攜手擔任大使，呼籲大家報名響應，報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。