觀光署攜手22縣市座談 力拼旅遊服務升級

為了振興台灣觀光，交通部觀光署今天召開今年第2次縣市政府觀光首長座談會，要透過中央跟地方對各項觀光施政議題進行討論交流，拼旅遊服務升級，把台灣觀光推向世界。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，座談會中，觀光署請各縣市政府協助推動各項觀光事務，除了落實6S PLUS推動公廁經營、露營場輔導管理、參與建置智慧景區、輔導觀光產業數位化等提升整體觀光環境作為外，亦攜手推動台灣觀光100亮點國民旅遊、行銷台灣7大觀光旅遊區品牌及推廣台灣觀光品牌3.0「TAIWAN-Waves of Wonder」。

觀光署指出，邀請各縣市政府共同參與9月13日「2024台灣永續觀光高峰論壇」及10月25日起每周末辦理的4場觀光區市集日活動，縣市政府也於會中建議觀光署將地方特色活動納入觀光年曆、協助退役台灣好行車輛恢復原來塗裝、支持地方建設經費、提供花東地區觀光產業營運補貼，以及放寬「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」補助規定等。

觀光署表示，各縣市政府觀光首長透過座談會，反映各地區觀光建議作法，能讓觀光政策更加貼近在地與國際市場需求，共同營造更優質旅遊環境。

觀光署周署長永暉表示，觀光署自成立以來即以「用心在地 榮耀台灣」為願景，以溝通（Coordination）」、合作（Cooperation）、創新（Innovation）、領航（Leadership）為使命。

周永暉指出，透過觀光首長座談會，充分與地方政府直面溝通各項政策與合作機制，更能確保貫徹執行力與精準觀光領航前進的方向，期許中央與地方大家攜手共同用心在地，為旅遊服務升級而努力。