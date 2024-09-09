極端天氣、地形影響嚴重！北市溫度屢創新高 議員：京華城排碳也是凶手

極端天氣，夏季高溫屢創新高，北市議員林延鳳、顏若芳、趙怡翔邀集各局處舉行座談會，分享目前基礎設施應對高溫災害的方式，重新檢視因應高溫災害應變能力，讓城市面對熱傷害的籌備更完善，更呼籲容積率也可能連帶影響市府推動「永續」、「降溫」的目的，呼籲對於容積率與整體環境調節的評估應更嚴謹。

內政部次長馬士元表示，熱島效應跟氣候變遷，會造成災害型態的改變，對規畫防災工作對策有極大影響，特別在都市設計、排水通風等，面臨的情況跟過去採行的設計可無法配合，不管是地方還是中央都要針對防災調整，針對長期災害風險進行內政部有責無旁貸的職責，更要去盤點現行法令是否對國戶外勞工和公務員的保護是否足夠。

議員顏若芳提到，「熱死」已成為生活周遭進行式，包含國際新聞森林大火、災害事故頻傳，加劇全球暖化效應，尤其高溫對人體的影響，使工作效率低落，攸關經濟產能下降的問題，是全世界的警訊，

顏若芳說，北市因熱島效應、盆地地形作用下，溫度無法稀釋，進入全球沸騰的時代，市府應加強保護市民，包含計畫種植綠樹比率增加、加強都市風廊通透性、保護市民的日照遮蔽權，希望市長蔣萬安能逐步提出規畫，在高溫狀況下持續減少民眾生命財產損失。

議員趙怡翔表示，跑活動常接獲長輩反應「太熱了！熱到受不了」，凸顯全球暖化和氣候變遷，會對每一位市民造成重大影響，呼籲市府、中央要用更高層級和宏觀方式，檢視熱島效應及熱傷害的因應方式，並照顧到災害弱勢族群，也希望檢討戶外勞動者相關權益及健康安全，學校課程也應避免高溫下的過度體育活動，並精進室內運動空間。

議員林延鳳也舉例，近期在新聞風頭上京華城號稱一年固碳量8561公斤，卻沒有說同時將製造多少碳排，該案龐大的建築量體、水泥化的人工地面，以及棟距過窄等，都容易引起阻礙通風的「深街谷」效應，土地也失去調節氣候的自然蒸發功能，後續引進密集人流所需空調、龐大車流，也成為巨大的「發熱體」，將在該處密集製造高量碳排，與市府推動「永續」、「降溫」政策方向背道而馳。

林延鳳說，容積是台北市民共有的資產，市府在都市規畫時，需要對於容積率與整體環境調節的評估能更嚴謹，將持續監督台北市針對熱傷害預防的預算編列，包含物資準備及避難照顧等，都應積極整備，並依據災害情境想定，評估必要的因應措施，希望各局處單位能盤點相關所需執行項目，讓台北市的高溫災害應變能力更周全。