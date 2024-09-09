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羅嘉翎、黃筱雯代言！瑪利亞天使公益路跑將登場 報名費全數捐出

中央社／ 台中9日電
2024瑪利亞天使公益路跑12月將在台中中央球場正式開跑，即起開放報名，擔任大使的拳擊好手黃筱雯（左起）、跆拳道女將羅嘉翎9日出席記者會，呼籲大家響應。中央社
2024瑪利亞天使公益路跑12月將在台中中央球場正式開跑，即起開放報名，擔任大使的拳擊好手黃筱雯（左起）、跆拳道女將羅嘉翎9日出席記者會，呼籲大家響應。中央社

2024瑪利亞天使公益路跑開始報名，東京奧運奪牌的跆拳道選手羅嘉翎與拳擊選手黃筱雯今天攜手擔任大使，呼籲大家報名響應，報名費全數捐作心智障礙者「安老家園」興建計畫。

瑪利亞社會福利基金會舉辦的2024瑪利亞天使公益路跑，將於12月15日在台中中央球場開跑，即日起開放報名，羅嘉翎、黃筱雯、新聞主播沈春華、台中市社會局長廖靜芝及運動局長游志祥、瑪利亞基金會執行長陳怡君等人出席在台中市政府舉辦的宣傳記者會。

羅嘉翎表示，很開心受邀擔任大使，也希望能用自己的力量，呼籲民眾及企業一起陪伴身心障礙者參加這次路跑，感受他們路跑過程是多麼辛苦，多麼困難，大家都可以陪他們去完成。

黃筱雯指出，她本身很喜歡路跑，今天能夠受邀來擔任大使，心裡蠻高興的，沒想到參加路跑，也能幫助「安老家園」興建計畫，這場活動很有意義，呼籲大家一起來參與。

沈春華表示，從她於2013年幫瑪利亞拍攝首支電視募款廣告已過了11年，看到極重度多重障礙服務大樓從無到有，深深覺得付出就是得到，很高興再來幫瑪利亞代言，希望讓他們有機會進步，看到人生的希望，請大家一起來參與公益路跑。

陳怡君說，瑪利亞是所有弱勢身心障礙孩童的母親，36年來，堅持照顧「最小、最弱、最遠、最難」生命的每一個角落。一路跟著的孩子都長大了，也漸漸邁入老年了，所以希望邀請社會大眾用跑步愛健康，以行動做公益，共同陪伴心智障礙者走更遠的路，路跑報名費將捐作心智障礙者「安老家園」興建計畫經費。

2024瑪利亞天使公益路跑12月15日將在台中中央球場開跑，主辦單位9日在中市府舉行記者會，宣布活動即日起開放報名，呼籲大家一起為愛而跑。中央社
2024瑪利亞天使公益路跑12月15日將在台中中央球場開跑，主辦單位9日在中市府舉行記者會，宣布活動即日起開放報名，呼籲大家一起為愛而跑。中央社

公益 老家 路跑

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