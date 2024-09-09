柯文哲洗澡大號1小時 醫籲：5分鐘解決 多補充這營養

台北市前市長柯文哲捲京華城案，本月5日遭到羈押禁見，其中一個理由竟是檢調上門時「不開門」，疑似拖延時間滅證，柯文哲的太太陳佩琪透露，他是在「洗澡、上大號」。

民眾黨昨（8）晚舉行「公民怒吼」，號召全國民眾上街。陳佩琪暴露，搜索當天被控拒無法進入屋內，疑似是在滅證，但其實柯文哲是在衛浴間，手機也關靜音，所以沒聽到，並非不開門意圖消滅證據。陳佩琪的「大便說」遭到前幕僚酸：不相信！

究竟上大號多久時間才正常？昕新智慧診所院長朱光恩表示，上正常廁所、大號，當然是愈快愈好，避免久坐長痔瘡。但如果是加上洗澡、洗頭、刷牙等流程，1個小時還在可接受的範圍內，超過1個小時，同住家人要注意其身體狀況，洗太久不利健康。

朱光恩說，每個人如廁習慣不同，有些人喜歡醞釀情緒，把書報拿進廁所，慢慢產生想大號的感覺。不過，在廁所蹲太久，小心是便秘的表現，代表平常蔬果、水分攝取不夠，也缺乏運動，無法促進腸胃蠕動。

緊張、壓力、憂鬱等因素，也會導致腸胃蠕動功能變差，朱光恩建議，如果是因為這些因素導致短暫性的排便不順暢，不妨補充益生菌，幫助調整體質，釋放壓力，也有助於穩定腸道菌叢生態平衡。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，上廁所要速戰速決，最好在5分鐘之內解決，坐太久容易長痔瘡！久坐會增加腹部內的壓力，尤其是上廁所，一旦上廁所時間過長，除了便秘、痔瘡，還容易造成肛裂，因為括約肌一直保持用力的狀態。

糠榮誠提醒，在馬桶上坐太久，血液堆積在腹部、下肢，造成血液循環不良，包括肛門靜脈回流不好，漸漸形成惱人的病態痔瘡。有些人在廁所蹲久了，隱約產生便意，不自主地用力，造成血管擴張，引發加重痔瘡。

若經常出現排便過久的情況，糠榮誠建議，多攝取高纖蔬菜水果、多喝水，飲食要均衡，如果因為減重或食欲不佳，吃進去的食物少，也會導致便祕惡化。痔瘡與便秘互為因果，有痔瘡的問題首重改善排便習慣，千萬不要在廁所蹲太久。