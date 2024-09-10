從平凡球迷到頂尖YTR…走過家暴風波！台南Josh：光是談論，就有幫助

從科技業工程師轉型為棒球數據分析YouTuber，台南Josh堪稱是台灣棒球自媒體的代表人物。落在數據大師和普通球迷中間的微妙定位、讓人會心一笑的手繪與手作風格、鮮明的反指標趣味形象，再加上與人為善又樂於自嘲，面對男性受暴也勇於發聲，Josh以獨特的風格和犀利的評論，迅速累積人氣。他如何走到今天？

沒有任何經歷會是徒勞無功，人生路上累積的見聞，總能在意想不到時派上用場。台灣棒球YouTuber第一人「台南Josh」（本名鄭毓倫），便是這句話的最佳例證。

出於興趣拍攝夾娃娃過程的經驗，成為躋身YouTuber行列的契機；從小就是棒球迷的身份，替製作棒球主題影片奠定基礎；就讀碩士班培養的分析能力，則是解讀進階棒球數據的信心來源。

從整天對著機台沈默不語，到走進球場替觀眾簽名，Josh從平凡的科技業工程師，脫胎成為棒球界首屈一指的網紅。然而，他的華麗轉身背後，卻是暗潮洶湧。轉型路上經歷版權挑戰、同行攻擊，私人生活中也遭遇家暴和離婚，幕前光鮮亮麗、幕後血淚斑斑。《遠見》專訪台南Josh，理解他這段看似順勢而為，每一步又都是突破的YouTuber之路。

從平凡球迷到頂尖YouTuber

不是棒球科班畢業、未曾站上職業賽場投球，球迷出身的Josh，只是有如你我的一般人。然而，就算無法掌握球隊交易內幕、不知教練調度緣由，Josh仍能以棒球內容吸引目光，關鍵就在，他總是能夠從觀眾的視角出發提供解答。

舉例來說，今年8月11日富邦在新莊棒球場出戰味全，比賽中裁判的爭議判決，引發球迷爭論。隔天下午，富邦育樂總經理陳昭如接受《遠見》採訪時笑著說，「Josh今天可能就會剪（影片）了吧，他會解說這個爭議為什麼是這樣、那樣。」

果不其然，Josh當天便推出回顧影片，帶著觀眾重返現場，理解事件發生始末，並針對時常發生的判決爭議提出建言。從不放過場內場外的每一個細節，使他成為球迷跟隨時事的重要資訊來源。

以球迷心態自居的Josh，和一般觀眾站在相同的視角，因此更能引人共鳴。圖／取自Josh臉書

今年8月底，Josh頻道訂閱人數衝破40萬大關，已是運動YouTuber中的頂尖，比較運動頻道，僅有愛爾達和中華職棒官方頻道排名在前。他的人氣也得到球迷認證，陳昭如便分享，曾在富邦賽後親眼目睹圍著Josh的人潮，「我真的很少看到不是球星，賽後可以替球迷簽名簽兩個小時。」

從平原走向高山，回望Josh的來時路，卻經歷峰迴路轉。

2017年，看見有人分享「在YouTube上傳影片能夠得到流量分潤」，讓Josh決定錄下遊玩夾娃娃機的過程，展開YouTuber之路，每個月多出數千元進帳。不過，因為門檻不高，大批競爭者很快湧入，看著相去不遠的內容，讓Josh湧起倦怠情緒，他不想在紅海中掙扎求生。

曾是半導體工程師，心中愛的是棒球

正職在半導體產業擔任工程師，頻道收益不至於影響生活，擁有轉型餘裕的Josh，決定進軍自幼喜愛的棒球。「這一年拍下來，發現做影片其實也很棒，做東西有人看是一件不錯的事情。」深知垂直領域觀眾有限，但能夠拍攝喜歡的內容，又能得到報酬，這是多少人夢寐以求的生活，Josh因此重新以棒球YouTuber的面貌，出現在世人面前。

白天在科學園區忙碌奔走，晚上回家則全心投入剪輯，沒有太多同行爭搶飯碗，Josh的訂閱數字在幾個月內就成長到好幾萬。不過，還沒喝上慶功酒，黑天鵝就飛過，美國職棒大聯盟（MLB）找上Josh，請他從影片中撤下球員相片，以維護肖像權。

沒有球員，棒球頻道還能拍什麼？遭受重大打擊，Josh沒有放棄，他決定土法煉鋼，以小畫家的樸實筆觸畫下球星模樣，或許是風格獨特到接近荒謬，觀眾反而留下深刻印象。同時，Josh開始露臉，並提升題材多元性，例如結合棒球與旅遊，或者拍攝自己上場打球的畫面，「（轉型）比較不容易被取代、接商案也會比較容易。」

爭取觀眾注意力的耕耘得到回報，Josh的頻道建立起口碑，他也再度接到MLB聯繫。這次不再是警告，而是前往美國參訪春訓的邀約，他得以親炙球星練球現場，例如直擊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、日籍旅美好手平野佳壽，甚至採訪對方。

梭哈人生，為夢想成為全職YouTuber

名氣讓Josh被認出的機會變多，也接到更多商業案件，Josh發現，時間開始不夠用了。應該繼續設法兼顧，還是大膽辭職，追求新的突破？這個大哉問，不是Josh的第一道職涯關卡。

Josh夢想成為全職YouTuber。圖／取自Josh臉書

成為YouTuber之前，他曾離開台積電，加入規模相對較小的科技公司，背後原因便是找不到工作的意義。當時Josh萬般苦惱，因為只有自己知曉天秤兩端的輕與重，一側盛著世俗眼光，另一側則是心上的痛與癢，「一路唸書唸上來，大家都進台積電，薪水、待遇都很好，我要這樣放棄⋯⋯，這樣唸書是不是就白費了？」

前一次，即便薪水少一半，他也要逃離茫然的生活；這一次，如果又辭職，就真的是梭哈、押上全副身家了。雖然內心害怕，但Josh還是樂觀想，就算最後失敗，還是找得到工作吧？Josh最終下定決心，辭掉工程師的工作，踏上全職YouTuber之路。

懷著滿腔熱血，準備大刀闊斧地施展抱負，Josh在2020年再度飛抵美國，拍攝大聯盟的春訓畫面，結果意外再度發生。球員零星染疫，聯盟決定取消採訪，接著更暫停春訓，並延後球季開幕時間。

沒有比賽的嚴重性，遠遠大過不能使用球員照片，因為賽事是棒球頻道最大宗的素材來源。Josh因此決定大幅調整方向，改以中華職棒為主題製作內容。中職公開的進階數據遠少於大聯盟，讓善於處理數字的Josh難以發揮優勢，不過，他沒有就此氣餒。

數據分析棒球有獨家角度，引「魔球」迷關注

看球時，他透過「工人智慧」，以手工記錄比賽數據，逐步建置起自有資料庫。因為分析時有獨家資料與角度，吸引到不喜歡「印象派」、更偏好「魔球」的球迷。不管是大聯盟還是中華職棒，無論是解讀規則或者分析戰況，陳昭如認為，化繁為簡就是Josh的專長。

他以平易近人的語言轉譯專業的棒球內容，規模龐雜的攻守數據、卷佚浩繁的規章手冊，都是條分縷析的對象；每週盤點戰況與隊伍陣容以外，Josh也開設規模宏大的專題，例如待疫情消解後前往美國，來一趟全美30座球場巡禮。

棒球專欄作家陳志強（筆名城牆）表示，Josh經營頻道的特點之一，便是能夠滾動式修正，依照粉絲的口味調整內容。「即便因為版權問題要露臉，也能夠把危機變成轉機。」

陳志強另外觀察到，跟大聯盟球迷數量相比，台灣的中華職棒觀眾才是主流，觀看人數也日益增加，Josh能夠從善如流，依照觀眾需求調整，「有時候自己想做什麼不重要，觀眾想看什麼才是頻道成功的原因。」

陳昭如不僅用「humble」（謙卑）描述Josh，她也分享，Josh走訪美國球場的計畫很受歡迎，很多當地球迷都會主動協助他。圖／取自Josh臉書

曾遇家暴，一人駕車時路上都在流淚

面對鏡頭時笑臉迎人，球場中遇到球迷更是親切且客氣，一向帶給觀眾好心情的Josh，在私生活中卻失去以往的開朗。

2021年，他和交往一年多的時任女友Amber結婚，就此走入家庭。兩人在棒球打擊場認識，擁有相似興趣，曾被視為神仙眷侶，然而，婚後卻是Josh噩夢的開始。因為Amber缺乏安全感，要求查看他的手機，確認訊息來往以外，也檢查他的購物和瀏覽紀錄。

隨著時間過去，Amber變本加厲，開始審核Josh的價值觀，觀看的影集、收聽的音樂，還有平日往來的朋友，都被Amber以放大鏡檢視。雖然Josh試圖反抗，但Amber以言語方式例如威脅離婚或者自殘，還有物理方式例如破壞家裡甚至動手，逼迫他就範。

與朋友不再聯繫、工作以外沒有任何興趣，Josh就這樣徹底失去對人生的掌控權。他在自傳中回憶，自己獨自駕車返家時一路上都在落淚，但又不知原因。「那是一個我人生中從未出現的情緒。要描述當時感受的文字就是『黑暗』。」

生活只剩下黑白兩色，直到看見日本搖滾天團X JAPAN主唱Toshi的故事，才開始有了轉機。Toshi遭到妻子和邪教洗腦，切斷朋友圈、改變價值觀，這讓Josh驚覺，自己很有可能身處在相同的地獄中。仿效Toshi的做法，2022年初，Josh趁著一次爭吵中Amber破壞新家之際，抓住機會逃離。

那之後的故事，眾所皆知。Josh走上法庭，最後成功和Amber離婚，他更四處告訴大家，男性也有可能受到家暴，面對傷痛公諸於世並不可恥。

不過，質疑Josh的聲音開始出現，有人認為事過境遷後Josh還不時重提往事，只是為了爭取流量的冷飯熱炒，也有人嘲笑他作為一個大男生被女生打，是一件很丟臉的事情，「我講出來遇到很多攻擊，像是說『有講過就好了』、『你不要再講了』。」

即便如此，Josh還是願意公開分享自己的受暴經歷，「因為我覺得相關的例子真的太少，⋯⋯滿希望能夠有更多人出來講，只是真的很難。」因為曾經身陷地獄，他希望自己的現身說法，讓更多受害者有勇氣掙脫泥濘，離開有毒的關係。

Josh揭露受暴經歷，開玩笑也沒關係

現在的Josh已逐漸走出傷痛，甚至將痛苦經驗拿來自嘲，他說光是「談論事件」本身，就足夠有幫助。「我跟我的觀眾說，開這個玩笑也沒關係，愈開玩笑、我才會愈覺得沒那麼嚴重，能夠更正面的面對。」

以YouTuber作為職業，Josh的生活與工作緊密交織，觀眾愛看的不只是影片內容，也在逐漸認識這位頻道主，成為他的粉絲，跟著他一起經歷起伏。

Josh說，他始終以球迷的心態自居，努力與觀眾共同分享棒球的樂趣。褪去工程師的身份，披上YouTuber的外衣，能夠跨越無數挑戰和打擊，Josh會繼續憑藉熱愛棒球的初心，不斷前行。

（本文出自2024.09.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）