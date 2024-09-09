快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景氣、通膨影響 伊甸基金會中秋禮盒買氣掉15%

中央社／ 台北9日電
伊甸烘焙庇護工場今年中秋節推6款禮盒。中央社
伊甸烘焙庇護工場今年中秋節推6款禮盒。中央社

中秋節將至，伊甸基金會庇護工場禮盒銷售離目標仍有3成缺口。庇護事業處長陳智宏說，今年推出口感豐富的新口味月餅，但銷售狀況比去年同期少15%，推測是受景氣與通膨影響。

總統賴清德在7月底以錄影方式為「伊甸基金會中秋節禮盒」錄製推廣影片，邀請民眾踴躍訂購由身心障礙者精心製作的秋節禮盒，在中秋佳節吃美食之餘，也做公益。

然而根據伊甸基金會統計，庇護工場秋節禮盒今年銷售距離目標尚有3成未達標；且截至今天，銷售狀況比去年同期少15%。

秋節禮盒買氣掉，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏透過新聞稿表示，推測是受景氣不佳與通貨膨脹影響，導致許多民眾對於中秋禮盒的購買意願大幅降低，銷售狀況不如以往。

儘管原物料上漲，但伊甸禮盒售價維持不變，且為了與市場多樣化產品競爭，工場更每年與師父討論創新。陳智宏說明，今年新口味有芋頭奶黃流心月餅、胡麻卡士達Q心月餅；不同於市售多數產品的2層內餡，入口後能感受到3到4層的多層次口感，希望讓消費者可以有不一樣的吃月餅體驗。

除了總共9種口味的月餅，伊甸基金會表示，庇護工場也推出傳統人氣商品，包含蛋黃酥、鳳梨酥、原味豬肉紙等，禮盒組合選擇多樣，送禮、自用都非常適合。販售時間到9月13日，呼籲大眾選購伊甸庇護產品，以行動給身心障礙者最直接的支持。

伊甸基金會長年致力於為身心障礙者打造職業訓練環境，透過個別、專業且多元化服務，幫助他們學習職場所需專業技能，同時培養人際關係、應對能力。

伊甸基金會表示，欲購買產品可上網搜尋「伊甸公益MaLL」，或洽伊甸庇護工場：桃園（03）427-8229分機104、台東（089）346-610、台中（04）2296-2884分機311。

中秋節 庇護工場 月餅

延伸閱讀

南投新住民解中秋鄉愁 手作月餅分享榮民眷、馨生人

歐元區通膨降至3年多來最低點 歐洲央行擬再降息

莫名寄來精美月餅！一查發現不只自己收到 她想不透：還要花運費

中秋無憂吃「三高」綜合體 營養師建議食用月餅兩原則

相關新聞

柯文哲洗澡大號1小時 醫籲：5分鐘解決 多補充這營養

台北市前市長柯文哲捲京華城案，本月5日遭到羈押禁見，其中一個理由竟是檢調上門時「不開門」，疑似拖延時間滅證，柯文哲的太太...

雨勢升級！ 10縣市豪大雨特報 防溪水暴漲、淹水

雨彈升級！中央氣象署下午15時50分對雲林及嘉義等10縣市發布豪雨或大雨特報，呼籲防溪水暴漲、淹水。

早餐戒這兩食物半年掉7公斤！超簡單食譜公開 醫提醒：越好吃油越多

一日之計在於晨，你會選擇什麼樣的早餐開啟你的一天呢？胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉絲團發文指出自己常聽到病患表示自己吃不多，但就瘦不下來，他表示一般人都喜歡吃麵包，但這種鬆軟的西點往往含油量高，想瘦就要從早餐的選擇開始調整。

景氣、通膨影響 伊甸基金會中秋禮盒買氣掉15%

中秋節將至，伊甸基金會庇護工場禮盒銷售離目標仍有3成缺口。庇護事業處長陳智宏說，今年推出口感豐富的新口味月餅，但銷售狀況...

來台定居半世紀 魏樂富舉辦70歲生日鋼琴獨奏會

來台定居近半世紀、作育英才無數的鋼琴家魏樂富(Rolf-Peter Wille)，9月11日將在台北國家音樂廳舉辦一場「...

國家公園建物屋頂光電化？內政部：將兼顧景觀美學與遊客體驗

內政部擬在國家公園轄下建物推動屋頂光電，引發環團、立委憂心對環境造成衝擊。內政部今天指出，國家公園將以各管理處的辦公室、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。