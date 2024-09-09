景氣、通膨影響 伊甸基金會中秋禮盒買氣掉15%

中秋節將至，伊甸基金會庇護工場禮盒銷售離目標仍有3成缺口。庇護事業處長陳智宏說，今年推出口感豐富的新口味月餅，但銷售狀況比去年同期少15%，推測是受景氣與通膨影響。

總統賴清德在7月底以錄影方式為「伊甸基金會中秋節禮盒」錄製推廣影片，邀請民眾踴躍訂購由身心障礙者精心製作的秋節禮盒，在中秋佳節吃美食之餘，也做公益。

然而根據伊甸基金會統計，庇護工場秋節禮盒今年銷售距離目標尚有3成未達標；且截至今天，銷售狀況比去年同期少15%。

秋節禮盒買氣掉，伊甸基金會庇護事業處長陳智宏透過新聞稿表示，推測是受景氣不佳與通貨膨脹影響，導致許多民眾對於中秋禮盒的購買意願大幅降低，銷售狀況不如以往。

儘管原物料上漲，但伊甸禮盒售價維持不變，且為了與市場多樣化產品競爭，工場更每年與師父討論創新。陳智宏說明，今年新口味有芋頭奶黃流心月餅、胡麻卡士達Q心月餅；不同於市售多數產品的2層內餡，入口後能感受到3到4層的多層次口感，希望讓消費者可以有不一樣的吃月餅體驗。

除了總共9種口味的月餅，伊甸基金會表示，庇護工場也推出傳統人氣商品，包含蛋黃酥、鳳梨酥、原味豬肉紙等，禮盒組合選擇多樣，送禮、自用都非常適合。販售時間到9月13日，呼籲大眾選購伊甸庇護產品，以行動給身心障礙者最直接的支持。

伊甸基金會長年致力於為身心障礙者打造職業訓練環境，透過個別、專業且多元化服務，幫助他們學習職場所需專業技能，同時培養人際關係、應對能力。

伊甸基金會表示，欲購買產品可上網搜尋「伊甸公益MaLL」，或洽伊甸庇護工場：桃園（03）427-8229分機104、台東（089）346-610、台中（04）2296-2884分機311。