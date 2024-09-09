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雨勢升級！ 10縣市豪大雨特報 防溪水暴漲、淹水

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
雨勢升級，10縣市豪大雨特報，需防溪水暴漲、淹水。本報資料照片
雨勢升級，10縣市豪大雨特報，需防溪水暴漲、淹水。本報資料照片

雨彈升級！中央氣象署下午15時50分對雲林嘉義等10縣市發布豪雨或大雨特報，呼籲防溪水暴漲、淹水。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣及雲林縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗、雲林以南地區及台中、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨：雲林縣山區、嘉義縣。大雨：苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

嘉義 豪雨 雲林

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