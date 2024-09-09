雨勢升級！ 10縣市豪大雨特報 防溪水暴漲、淹水

一日之計在於晨，你會選擇什麼樣的早餐開啟你的一天呢？胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉絲團發文指出自己常聽到病患表示自己吃不多，但就瘦不下來，他表示一般人都喜歡吃麵包，但這種鬆軟的西點往往含油量高，想瘦就要從早餐的選擇開始調整。

2024-09-09 17:00