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科技減肥挑戰人性 台灣萬人飲食研究登國際期刊

中央社／ 台北9日電

台灣每2人就有1人過重或肥胖，科技減肥成熱門話題，國際期刊近期發表台灣萬人飲食研究，證實使用App自我管理時，建議搭配營養師個人化指引，有效戰勝人性在8週減重成功。

肥胖是慢性病共同來源，台灣10大死因包括癌症、糖尿病、心血管疾病，皆與肥胖有高度關聯。台灣最新減重大型研究今年7月登上國際期刊「營養素」（Nutrients），研究對象為台灣18至65歲民眾，參與者多達1萬297人，是過往同類型最大研究案750人的14倍。

這項研究參與者的手機皆會下載減重用App，其中一組導入彈性低碳飲食法（FLC），並有營養師線上指引個人實行計畫；另一組僅使用App，進行每天體重記錄、6大類均衡飲食參考，以及飲食紀錄或飲食照片上傳追蹤等自我減重管理。

研究結果發現，台灣萬人減重研究採用FLC飲食法的參與者平均減重達3.4公斤；有營養師介入指引的參與者減重成效較明顯，多數在8週有效減重約5.42%至8%，甚至有參與者在8週減重達12.5%，對比僅使用App自我減重管理的減重只減少1.54%，證實有專家指引的減重效果更好。

參與這次研究的台北醫學大學營養學院長謝榮鴻今天透過新聞稿指出，這份研究說明不使用藥物，僅靠營養師介入就能在8週成功減重關鍵因素，包含有決定性作用的飲食行為改變、避免盲目嘗試流行飲食、專業指導避免復胖，降低減重受挫感，以及健康飲食知識終身學習和實踐。

彈性低碳飲食法不是嚴格控制食量，是以「戒斷對醣的渴望」出發，降低胰島素阻抗，改善體質。肥胖症專科醫師宋晏仁說，這份研究顯示，採用「211餐盤」彈性低碳飲食法對跨年齡族群都能成功，考量每個人的荷爾蒙體質不同，需營養師提供個人減重飲食指引與適度心理支持。

宋晏仁解釋，「211餐盤」是蔬菜占餐盤1/2，蛋白質及全穀類各占1/4，不需計算熱量，彈性調整個人飲食比例，相較減少熱量攝取的傳統減重方式，儘管吃多、熱量略高，但注重飲食比例正確性，減重成效反而比傳統熱量控制法更有效，格外值得醫界重視。

健康飲食 減重 營養師

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