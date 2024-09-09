病人耳朵夾出活蟑螂在診間到處飛 正妹醫生崩潰：還可以夾出什麼？

習慣在外慢跑的人注意，要小心蟑螂飛進耳朵！以亮麗外表出名的耳鼻喉科醫師芋頭Anny在Threads上分享近日看診的驚悚故事。她表示一名病人告訴她有蟲飛進耳朵，沒想到滴完油飛出來的是一隻活體蟑螂，驚悚的畫面讓診間現場一度失控，驚魂未定的她忍不住發文大喊「瘋掉！病人的耳朵還可以夾出什麼東西」。

Anny表示這名初診病人說他在跑步突然有蟲飛耳朵裡，所以直接衝進來掛號還緊張到苦苦哀求前面病患讓他先看診。Anny指出理論上要先殺死蟲子再夾結果殺不死，所以選擇滴油處理，沒想到滴完油，夾出來是一隻超大活蟑螂飛來飛去，當場所有人尖叫。而病人的朋友甚至拿出手機追著蟑螂拍照叫病人去買樂透，還說以後他都要戴耳機跑步。

失控的畫面讓不少網友紛紛留言「以前有同學是蟑螂飛到他嘴巴裡」、「話說我在公園有被蝙蝠飛撞到臉頰過，很大力有夠痛」、「伴侶去年夾到一隻活生生的小壁虎，我真的無法置信」、「看完覺得耳朵好痛」、「蟑螂我也有遇過，但是醫生是先讓牠淹死再夾」、「怎麼這麼多人有蟑螂跑進耳朵的經驗」，還有同為醫生的網友笑說「為什麼妳夾的蟑螂比較好」。