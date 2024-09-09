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竹北越式法國麵包造成70多人食物中毒 致病元凶查出

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
竹北市公有零售市場發生越式法國麵包消費者集體食物中毒案，稽查人員前往現場採檢調查。圖／新竹縣政府提供
竹北市公有零售市場發生越式法國麵包消費者集體食物中毒案，稽查人員前往現場採檢調查。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市公有零售市場販售越南咖啡、法國麵包的一家攤商，8月下旬發生民眾食用後腹瀉不適陸續就醫的集體食物中毒事件，新竹縣衛生局採檢送驗，報告結果已出爐，在人體檢體中驗出沙門氏桿菌，衛生局依違反食品安全衛生管理法，經考量衛福部裁罰標準、攤商資力與影響人數，將處業者18萬元罰鍰，消保官也將協助轉介受害民眾向攤商委託的保險公司申請損害賠償。

衛生局8月24日陸續接獲中醫大新竹附設醫院、東元綜合醫院等醫院通報，民眾疑似購買市場店家的越式法國麵包回家食用，陸續發生嘔吐、腹絞痛、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等症狀，到9月初醫院通報個案超過70人，有的並住院，病況穩定。

衛生局表示，稽查人員共採檢人體檢體8件、環境拭子2件、食材2件，總計12件檢體送驗，其中3件人體檢體中驗出沙門氏桿菌，另外新竹市衛生局也針對此案採檢就醫民眾4件人體檢體，其中也有2件驗出沙門氏桿菌。

衛生局除現場稽查，也對出現症狀的民眾電話調查，且部分有症狀民眾檢體驗出沙門氏桿菌，在流行病學綜合分析後，研判這起食物中毒案為沙門氏桿菌汙染事件，業者涉違反食品安全衛生管理法相關規定及裁罰標準，經計算攤商資力及影響人數，依法處業者18萬元罰鍰。

衛生局提醒，沙門氏桿菌是造成食品中毒常見的病菌，食用被動物或人類糞便汙染的水、食物，就有可能出現症狀；常見受汙染的食物包括生的或未煮熟的雞蛋和製品、牛奶和製品、肉類和製品等，據食藥署歷年統計，導致食品中毒的病因物質，沙門氏桿菌排行經常高居第2或第3名，如果食物保存不當，沙門氏桿菌易在高溫下大量繁殖，更容易傳播。一般臨床症狀多為急性腸胃炎，在感染後約6至48小時會有惡心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。

衛生局呼籲食品業者儲藏、製備、販售食品應注意保持食品清潔，生熟食要分開，食物要完全煮熟，也提醒消費者外帶餐點如未立即食用，應置於冰箱保存並盡速食用完畢，以免變質影響健康。

新竹 衛生局 食物中毒

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