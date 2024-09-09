早餐戒這兩食物半年掉7公斤！超簡單食譜公開 醫提醒：越好吃油越多

一日之計在於晨，你會選擇什麼樣的早餐開啟你的一天呢？胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉絲團發文指出自己常聽到病患表示自己吃不多，但就瘦不下來，他表示一般人都喜歡吃麵包，但這種鬆軟的西點往往含油量高，想瘦就要從早餐的選擇開始調整。

錢政弘提到常被問到想減重早餐可以吃什麼，或是病患抱怨「我明明吃的不多，為什麼就是瘦不下來」。他表示這時候他都會反問病患早餐吃什麼，而大多數人的回答不是三明治就是麵包，但這兩樣都是屬於高熱量的精緻澱粉食物。錢政弘提醒，因為吐司和麵包都是由油和麵粉製成，一般市售越是鬆軟好吃的麵包，油加的越多，建議想要減重，首先早餐要換吃別的，例如水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜等。

錢政弘分享自己曾經有一位70多歲女病患，自從改掉了早餐停吃三明治的習慣後，半年體重陸續降了7公斤，就連脂肪肝也消失了，雖然老太太的午餐和晚餐吃的量也有減少，但是他認為早餐的改變影響最大。老太太表示自己調整飲食習慣後，早餐會買大賣場的燕麥當早餐，每天在家像煮稀飯一樣煮燕麥，加上一點青菜和絞肉或是蛋，煮成像鹹粥。錢政弘說這個食譜簡單，對大多數媽媽來說肯定沒什麼難度，以前都不知道早上都吃「含油澱粉」會造成脂肪肝，他補充燕麥雖然也是澱粉，但屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。

最後錢政弘也分享了自己的早餐，他強調很簡單，每天早上因為還要幫小孩準備，時間有限，所以最常吃水煮蛋，調理方法不是真的水煮，而是用電鍋蒸熟，沒有調味，再加上全麥麵包或腰果饅頭。如果有時間的話就去外面買豬排起司蛋餅、豬排飯糰等，基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。