響應國家防災日…極端高溫因應座談 內政部：防災規劃應思考調整

為響應921國家防災日，台北市議員林延鳳等人今天舉辦因應極端高溫座談會，與會的內政部次長馬士元說，過去規劃防災工作恐無法因應現況，應思考調整、與時俱進。

民進黨台北市議員林延鳳、趙怡翔、顏若芳攜手財團法人台灣台北市防災公共工程小英雄基金會執行長楊上德，共同主辦921國家防災日「極端高溫的準備、因應與調適 」座談會。

活動邀請馬士元、銘傳大學建築學系教授王价巨、社團法人台灣防災產業協會秘書長黃少薇和台北市政府跨局處單位，分享目前基礎設施應對高溫災害的方式，重新檢視因應高溫災害應變能力，完善城市面對熱傷害的籌備工作。

馬士元在會中表示，內政部主管項目從治安、防災至國土規劃都相當廣泛，現在熱島效應跟氣候變遷等議題也有直接關聯，除會造成局部甚至廣泛的災害型態的改變，對過去規劃防災工作對策也有極大影響，像是都市設計、排水通風等恐和現況無法配合。

他指出，目前首要思考面對現狀的調整；其次，針對長期災害風險進行降低，且內政部責無旁貸；第三，面對熱傷害威脅時，過去採行的保護和法令規定，是否足夠因應全國戶外勞工和公務員所需，都是要進行檢討。

馬士元說，日本面對高溫傷害有長時間的準備，包含警報、警示和宣導等，這都是台灣需要學習之處，也是未來中央、地方可共同合作部分。

趙怡翔也指出，全球暖化和氣候變遷對每個人都造成重大影響，自己常在活動場合接獲長者反映「太熱了！熱到受不了」，建議北市府和中央要用更高層級和宏觀方式檢視熱島效應及熱傷害的因應方式，並照顧到災害弱勢族群。

趙怡翔也希望檢討保障戶外勞動者相關權益及健康安全，學校課程也應避免高溫下的過度體育活動，並精進室內運動空間。

林延鳳則提到，現在各界關注的京華城不只破壞政府廉能，也和北市府積極推動的「永續、降溫」政策背道而馳，其龐大建築量體、水泥化的人工地面和棟距過窄等，都容易引起阻礙通風的「深街谷」效應，將在該處密集製造高量碳排。

她認為，未來在都市規劃時，需對容積率與整體環境調節的評估，能更加嚴謹。

面對全球暖化造成近年熱浪襲來，顏若芳表示，「熱死」已成生活周遭的進行式，尤其高溫對人體的影響，也攸關經濟產能下降的問題，是全球警訊。認為台北市可規劃增加種植綠樹比率、加強都市風廊通透性、保護市民日照遮蔽權等。

趙怡翔、林延鳳、顏若芳在會中都表示，將持續監督北市府針對熱傷害預防的預算編列，包含物資準備及避難照顧等，都應積極整備，並依據災害情境想定，評估必要的因應措施，希望各局處單位能盤點相關所需執行項目，讓台北市的高溫災害應變能力更周全。