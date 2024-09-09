快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10縣市大雨特報恐下到晚上 防雷擊及強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
10縣市大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片
10縣市大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片

午後雷陣雨來了，中央氣象署下午14時25分針對全台10縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗、雲林以南地區及台中、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨：苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

南投縣 台東 嘉義

延伸閱讀

全台溼答答！19縣市豪、大雨特報 恐一路下到晚上

本島都下雨了！大雨轟19縣市 恐一路下到晚上

影／土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

大雨急又猛！新北狂風暴雨猛閃電 慎防9級以上強陣風、溪水暴漲

相關新聞

農水署遭爆餐宴科目預算不對已觸法 農水署回應了

根據媒體報導，農業部農田水利署彰化管理處今年6月宴請轄區小組長及地方政治人物，餐宴以小組長經費83萬元支應，但被爆科目預...

竹北越式法國麵包造成70多人食物中毒 致病元凶查出

新竹縣竹北市公有零售市場販售越南咖啡、法國麵包的一家攤商，8月下旬發生民眾食用後腹瀉不適陸續就醫的集體食物中毒事件，新竹...

部桃院長懸缺2年 楊南屏接任

衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，衛福部最新公布，由現任醫福會副執行長、桃園醫院骨科醫師楊南屏接任院長。楊南屏說，桃園醫院有...

搭小黃遇暴躁司機…孕婦請求幫忙搬行李挨罵！網建議一管道叫車：可備註

搭計程車如果遇到態度不好的司機，會十分影響心情。近日一名孕婦發文，稱自己因為行動不便請司機幫忙搬行李，想不到對方破口大罵，讓她十分氣憤。

螢幕掛燈、曲面螢幕好用嗎？十大辦公室科技小物助你提升效率

在辦公室裡，科技好物不只是輔助，而是拯救效率的無名英雄！哪些物品能讓你的工作環境瞬間升級呢？

台鐵擬明年初漲價 調幅35.6%短距漲多

台鐵漲票價，恐影響短程通勤族？台鐵董事會將於10日討論台鐵調整票價方案，雖然方案還需要交通部委員會審查，但目前可能規劃是以投報率3%計算票價漲幅，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。以目前費率計算，調漲後基本費率將會是每公里1.98元，平均調幅35.6%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。