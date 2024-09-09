10縣市大雨特報恐下到晚上 防雷擊及強陣風

台鐵漲票價，恐影響短程通勤族？台鐵董事會將於10日討論台鐵調整票價方案，雖然方案還需要交通部委員會審查，但目前可能規劃是以投報率3%計算票價漲幅，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。以目前費率計算，調漲後基本費率將會是每公里1.98元，平均調幅35.6%。

2024-09-09 15:00