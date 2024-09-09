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台鐵擬明年初漲價 調幅35.6%短距漲多

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台鐵公司10日董事會將討論票價如何調漲，目前預期是投報率3%、遠程遞減調漲方案的方向。（中央社）
台鐵公司10日董事會將討論票價如何調漲，目前預期是投報率3%、遠程遞減調漲方案的方向。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

台鐵票價，恐影響短程通勤族？台鐵董事會將於10日討論台鐵調整票價方案，雖然方案還需要交通部委員會審查，但目前可能規劃是以投報率3%計算票價漲幅，再以遞遠遞減方式，計算不同距離漲幅，原則上短途漲幅最多，長途漲幅最小。以目前費率計算，調漲後基本費率將會是每公里1.98元，平均調幅35.6%。

明年初實施

台鐵公司董事會10日下午討論票價調漲案，台鐵營運部門建議採投資報酬率3%方式計算平均漲幅，並以遞遠遞減方式調整，對民眾影響最小，估計最快明年初實施。台鐵票價有計算公式，依規定可依投資報酬率3%到5%計算漲幅；雖然票價已29年未調整，但為避免調幅過大，台鐵營運單位建議採用投報率3%計算平均漲幅。

依據台鐵按區間車基本費率每人每公里新台幣1.46元，用3%投報率試算平均調幅，調漲後基本費率每公里1.98元，平均調幅35.6%，至於短、中、長途的調幅分配，台鐵營運部門10日將在董事會報告，交由董事會討論。

不過，台鐵董事會通過的票價調漲案，還要送交通部費率審議委員會審查，台鐵的建議案仍可能在費率審議委員會中修正，費率委員會通過後的票價調漲案還要呈報行政院，後由行政院核定。

9月底前報院

新票價預計會在行政院核定後3個月實施，主要是票價系統修改複雜，包括一般、支線、法定優待、商務座艙、電子票證回饋等，而且依規定，新票價上線前需要先公告1個月，讓民眾了解狀況。台鐵希望票價調漲案9月底前能報行政院，這樣最快可在明年初實施新票價方案。

針對台鐵票價調漲，新任交通部長陳世凱近日接受聯訪時指出，相關方案於前部長李孟諺任內就已經開始討論，台鐵票價已經29年沒有做調整了，加上已經公司化，政府要思考如何讓台鐵永續經營。不過，台鐵要肩負通勤民眾公共運輸的責任，會跟行政院配合協調出民眾可接受，又能讓公司永續營運的方案。

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台鐵 票價 調漲

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